V Sloveniji brez novih okužb, ena oseba umrli, skupaj doslej 97

Ljubljana, 4. maj 2020 – V nedeljo, 3. maja je bilo opravljenih 616 testov in po 3. marcu na novi koronavirus že drugi dan ni bil okužen nobeden od testiranih. Za covidom-19 je umrli (1) bolnik, skupaj doslej 97.

Po vladnih podatkih je zaradi te bolezni v bolnišnicah 58 ljudi, tri pa so odpustili v domačo nego Med njimi pa jih je še vedno 21 na intenzivni negi.

V Sloveniji so sicer skupno doslej opravili 56.136 testov na novi koronavirus in potrdili skupaj 1439 okužb.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

No in še podatek o vroči temi, o neustreznih ventilatorjih – Stroka je glede nabave ventilatorjev Siriusmed R30, ki jih je zavod za blagovne rezerve naročil pri Geneplanetu, kar precej enotna, meni dr. Tomislav Mirkovič iz UKC Ljubljana. Kot je dejal, je ob dodatni dobavi kompresorja in vlažilca zraka z ogrevanimi cevmi ta ventilator sprejemljiv tudi za zdravljenje bolnikov s covidom-19.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/ ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN