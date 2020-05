V Sloveniji včeraj okužen en bolnik, umrl ni nihče, skupaj doslej 99

Ljubljana, 7. maj 2020 – V sredo, 6. maja je bilo opravljenih 1055 testov pri tem pa je bil odkrit en (1) okužbe. V, 6. maja za covidom-19 ni umrl noben bolnik, skupaj umrlih doslej je tako ostalo pri številki 99.

V slovenskih bolnišnicah je bilo zaradi covida-19 hospitaliziranih 52 bolnikov, od tega 13 na intenzivni negi. Iz bolnišnic je bil odpuščen en bolnik.

Do zdaj je bilo skupno opravljenih 59.978 testiranj. Umrlo, ko že zapisani 99 ljudi, 247 pa jih je uspešno prestalo bolnišnično zdravljenje.

Na začetku tega tedna so v centralnem laboratoriju zdravstvenega doma Maribor na Sodni ulici začeli izvajati tudi samoplačniške presejalne teste za ugotavljanje protiteles IGM in IGG, ki so kazalniki morebitne predhodne okužbe z novim koronavirusom. Stroka je do takšnih testov zelo zadržana, pa tudi pomočnik direktorja mariborskega zdravstvenega doma, Aleksander Jus, ki je poudaril, da so ti testi le informativne narave in niso dokaz trenutne okužbe s tem virusom.

Skupno se je na vabilo k raziskavi od 3000 povabljenih sicer odzvalo 1368 ljudi – 1367-im je bil odvzet bris, 1318 od sodelujočih pa tudi vzorec krvi. Sodelovanje je zavrnilo 448 ljudi, 1146 pa se jih na vabilo ni odzvalo.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/ ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN