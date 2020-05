Hrvati si želijo tujih turistov, celo slovenskih, a ti morajo vedeti, da bodo tam letos deležni posebnih pravil

Hrvaška, ki predseduje EU se kljub nedorečenosti, kako se lotiti letošnjega turizma v EU, pripravlja, da bi s solo pristopom zagnala svoj turizem. Seveda ima Hrvaški v lastni državi vse možnosti, da to izpelje za lastne državljane, kot želi, ne glede na stanje okuženosti s koronavirusom na Hrvaškem.

A pristope in pogoje komu od tujih državljanov bi Hrvaška dovoljevala vstop v državo ne sme biti nasprotju s še neopredeljenim dogovorom na ravni EU, in sicer Evropske komisije in Evropskega sveta, ki doslej še nista sprejela odločitve, kako se letos lotiti turističnih migracijskih procesov turistov med članicami EU.

Ne glede na to hrvaški minister za turizem Gari Cappelli, kljub navedenemu zgoraj, že napoveduje, da bodo na Hrvaškem v začetku junija imeli slovenske turiste, v sredini maja pa tiste Slovence, ki imajo tam svojo nepremičnino. O podobnih načinih časovnega pristopa pa naj bi se, kot pravi Cappelli, Hrvati dogovarjali tudi še s Češko in Avstrijo.

»S Slovenijo bomo zagotovo odprli meje, vprašanje je le, ali bo to teden dni prej ali pozneje«, je dejal Cappelli v pogovoru za hrvaško nacionalno televizijo HTV. O podrobnostih se še pogovarjamo, in prepričan sem, da bomo do 1. junija odprli mejo s Slovenijo,” je še podaril hrvaški minister za turizem, ki postaja vse boj živčen zaradi kraha hrvaškega turizma.

Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak pa je v svojem nastopu za hrvaške medije opozoril tuje turiste, da ta ne bo organiziran tako, kot so bili njihovi gostje navajeni doslej. Capak je namreč napovedal, da na Hrvaškem ne bodo dovolili gneče na plažah, v restavracijah in v barih. Za to bodo poskrbeli komunalni redarji. Lastniki plaž ali koncesionarji, mesta in hoteli bodo morali skrbeti za priporočeno varnostno razdaljo med obiskovalci plaž.

Torej, veselite se obiska »lepe naše«, kjer vas bodo imeli pod kontrolo njihovi redarji in vam določali pravila, kako se smete obnašati na njihovi obali.

Dobro je vedeti, da so to tisti redarji, ki so že v času, ko še ni obstajal koronavirus, maltretirali tuje goste, če so bili ti nekoliko pomanjkljivo oblečeni, bili po njihovem mnenju nekoliko preglasni, da ne govorimo o tem, da so z veseljem izrekali globe za nekaj minut prekoračenja parkiranja, s poudarkom na voznikih s tujimi registracijskimi tablicami. No, zdaj vam pa bodo ti isti redarji določali še pravila, kako in pod kakšnimi pogoji se smete sončiti na hrvaški obali.

Da ne govorimo o njihovih gostincih, ki so se predvsem do Slovencev in Čehov, ko so imeli veliko turistov iz t. i. pomembnih držav, do le teh obnašali ne prav prijazno.

No, zdaj, ko tako čislani gostje, kot so zanje Nemci in Italijani, mislijo ostati doma, pa so jim spet prav prišli oni iz »dežele«, kot žaljivo imenujejo Slovence. Čehi pa so bili zanje vedno manjvredni gostje.

Vidite, tako je to, ko v sili še hudič muhe žre! Ob tej nameri po svoje razumemo Hrvate, da si želijo zdaj pač obrati Slovence, ki so znani in željni njihovega morja, ne glede na odnos do njih. No, je pa res, da ima kar več kot 100 tisoč Slovencev svoje bivalne turistične objekte ali prikolice na Hrvaškem.

Si pa ne predstavljamo, kako bodo k njim »poleteli« Čehi preko Slovenije, ne da bi odvrgli v »deželi« nekaj smeti, če jo bodo prečkali z avtomobili. Razen če jih mislijo Hrvati s svojim letalskim prevoznikom voziti k sebi, kar bi bilo v teh še nedorečenih časih, ko nas »oblega« koronavirus, najbolj prav.

Ob vsem navedenem pa mora hrvaški minister za turizem Gari Cappelli tudi vedeti, da bo morala Hrvaška, kljub temu da je trenutno predsedujoča EU (do 1. 7. 2020) one tam v Bruslju predno odpre svoje meje vprašati, kakšni bodo napotki v zvezi s turističnimi migracijami Evropejcev med članicami EU.

No, da ne bo pomote! To morajo vedeti tudi pristojni v Ljubljani s Počivalškom na čelu, in sicer zato, ker je čas, da Slovenija neha biti transportni in onesnaževali koridor za hrvaški turizem.

No, tako pa paše na spletni strani slovenske policije, če trenutno želite prestopiti slovensko – hrvaško mejo (povzeto 8. 5. 2020).

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Na podlagi odločitve Slovenije in Hrvaške je 18. marca začasno prenehalo obratovati vseh 25 mejnih prehodov za obmejni promet. Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško, lahko uporabljajo mejne prehode za mednarodni promet.

Vstop na Hrvaško je prepovedan za vse potnike, razen hrvaške državljane, ki delajo v tujini (samoizolacija), in državljane EU in tretjih držav s prebivanjem v EU, ki se vračajo domov (ob predhodnem soglasju). Ta ukrep ne velja za dnevne delovne migrante, dvolastnike, zdravstvene delavce, diplomate, policiste in delavce civilne zaščite.

Tranzit tovornih vozil na Hrvaško je omogočen le po koridorjih. Za tranzit so dovoljeni: mejna prehoda Gruškovje in Obrežje, na Primorskem pa mejni prehod Starod za vozila iz smeri Italije na Hrvaško.

Pri vstopu v Slovenijo mejna kontrola poteka normalno, z izjemo tistih oseb, ki jim je Hrvaška odredila samoizolacijo oz. karanteno; od teh se zahteva potrdilo o končani karanteni/samoizolaciji na Hrvaškem oz. potrdilo, da so zdravi. Hrvaški varnostni organi so voznike tovornih vozil izvzeli iz samoizolacije.

Poleg tega pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, od 31. marca 2020 na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji – poleg ostalih pogojev za vstop – preverjamo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. Več informacij v sporočilu: Zaradi začasne omejitve nenujnih potovanj v Evropsko unijo državljani tretjih držav v Slovenijo le v nujnih primerih

