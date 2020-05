Ali ima Hrvaška res že pogoje, da je varna država?;Hrvati menijo, da je…

Sodeč po zadnjih podatkih (danes, 10. maja. 2020), ki jih je objavil hrvaški časopis Index (glej graf) sporočanje njihovih organov povezano s koronavirusom vzbuja pomisleke, da je Hrvaška že varna država.

Namreč, njihovi organi že nekaj dni trdijo, da je vse bliže dan, ko bodo lahko odprli svojo mejo s Slovenijo (Avstrija, Madžarska in Italija o tem še ne razmišljata – povezano s Slovenijo). A se ob stanju pri njih zastavlja vprašanje, ali je smiselno, da slovenski državljani že prosto in brezskrbno vstopajo na Hrvaško kot turisti.

Če, morajo o tem zagotovo ob hrvaških organih predvsem odločati naši zdravstveni organi in šele nato politiki. Dejstvo je namreč, da obstaja še vedno velika nevarnost, da bi se brez jasno opredeljenih pogojev naši državljani odpravili brez zadržkov k našim južnim sosedom.

To dokazuje ta graf, ki kaže, da se na Hrvaškem stvari še niso umirile do te mere, da bi lahko bili v Sloveniji ob vrnitvi naših državljanov iz Hrvaške brezskrbni, in sicer, da nam ti iz morebitnih hrvaških žarišč po vrnitvi domov, kot je bilo to s smučarji v Italiji, ne bi “raztrosili” virus nekontrolirano po državi.

Dejstvo je, da smo v Sloveniji storili veliko za trenutno zajezitev koronavirusa, zato bi bilo nespametno, da bo zaradi želje nekaj tisoč slovenskih državljanov, ki bi želeli letovati na Hrvaškem, stanje v lastni državi spet spravili v nevarne okvirje. No, zato imamo lastne strokovnjake, ki so pristojni in odgovorni, da dajo politikom zeleno luč za omilitev potovalnih pogojev na obale hrvaškega Jadrana.

A tako mislijo Hrvati (Vir: STA)! Slovenski državljani, ki imajo na Hrvaškem nepremičnino ali plovilo, lahko od danes, 10. maja, prečkajo mejo in ob upoštevanju epidemioloških ukrepov obiščejo svojo lastnino. Hrvaški zavod za javno zdravje je včeraj objavil natančna navodila glede izjem in pravil ob odprtju mej za državljane EU, ki morajo na Hrvaško iz gospodarskih ali osebnih razlogov. Kot pogoj za vstop morajo državljani EU predložiti ali dokumentacijo o lastništvu nepremičnine oziroma plovila ali povabilo poslovnega subjekta. Policistom pa bodo morali povedati, kam so namenjeni, kje bodo bivali, koliko dni nameravajo ostati in jim pustiti telefonsko številko.

V okviru rahljanja ukrepov ni več predvidena 14-dnevna obvezna karantena, se pa morajo tisti, ki bodo prišli na Hrvaško, držati epidemioloških ukrepov, s katerimi jih bo seznanila policija (kakšna natančno so pa to na njihovi strani ni zapisano) ob vstopu v Hrvaško. Kakšno so natančna pravila tudi Hrvaški zavod za javno zdravje na svoji strani ne navaja. In kaj poročajo naši organi? Trenutno, še NIČ!

DODATEK K ČLANKU….ob 20:05, 10. 5. 2020

In zdaj naša še vprašanja, ki smo jih naslovili na pristojne slovenske organe?

1. Kako je mogoče, da Hrvaška policije SME ZAHTEVATI TELEFONSKO ŠTEVILKO našega državljana in isto evidentirati v svojo bazo?

2. Kdo garantira slovenskim državljanom, da hrvaška policija tem telefonom ne bo prisluškovala preko svojih zato usposobljenih organov?

3. Kako je mogoče, da HRVATI objavijo, da je vstop v njihovo državo mogoč brez 14-dnevne karantene, a se pred tem niso uskladili s Slovenijo, ki ima 7-dnevno karanteno ob vrnitvi slovenskega državljana iz Hrvaške.

4. A bo tudi slovenska mejna policija od hrvaških državljanov zahtevala enako, kot zapisano v točki 1?

/Pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv LN