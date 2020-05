V Sloveniji potrdili 3 nove okužbe, umrl ni nihče, skupaj doslej 102 mrtva; Hrvati odprli svoje meje s Slovenijo

Ljubljana, 11. maja 2020 – Po vladnih podatkih so v nedeljo, 10. maja, ob 537 opravljenih testih našli pristojni tri potrjene okužbe z novim koronavirusom, in sicer dve pri tujcih in eno pri slovenskem državljanu. Nihče v nedeljo zaradi covida-19 ni umrl, tako, da je skupaj umrlih ostalo pri številki 102.

V bolnišnici je zaradi okužbe 42 ljudi, 10 jih potrebuje intenzivno nego. V Sloveniji so do zdaj opravili skupno 63.400 testov na novi koronavirus in potrdili 1457 okužb, 14 jih je bilo pri tujih državljanih.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

In zdaj naša še vprašanja, ki smo jih naslovili na pristojne slovenske organe potem, ko je Hrvaška od sobote, 9. 5. 2020 odprla svoje meje – POGOJI TU brez da bi o tem seznanila slovenske pristojne organe, razen, če so ti to informacijo zamolčali?

1. Kako je mogoče, da Hrvaška policija SME ZAHTEVATI TELEFONSKO ŠTEVILKO našega državljana in isto evidentirati v svojo bazo?

2. Kdo garantira slovenskim državljanom, da hrvaška policija tem telefonom ne bo prisluškovala preko svojih zato usposobljenih organov?

3. Kako je mogoče, da HRVATI objavijo, da je vstop v njihovo državo mogoč brez 14-dnevne karantene, a se pred tem niso uskladili s Slovenijo, ki ima 7-dnevno karanteno ob vrnitvi slovenskega državljana iz Hrvaške.

4. A bo tudi slovenska mejna policija od hrvaških državljanov zahtevala enako, kot zapisano v točki 1?

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/ ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN