Zakaj je Dunaj najboljše mesto za življenje na svetu?

No, da je Dunaj res mesto, kjer skrbijo za svoje meščane, velja dodati najnovejši pristop dunajskega županstva, da bi olajšalo življenje svojih meščanov v času koronavirusa.

To dokazuje podatek, da bo dunajsko županstvo podarilo vsakemu dunajskemu gospodinjstvu bon v vrednosti 25 evrov, ki jih bo ta lahko porabilo v dunajskih restavracijah (vsa večja gospodinjstva pa bodo prejela bon v vrednosti 50 evrov) med junijem in septembrom.

Morda velja dodati še, da so dunajski upokojenci aprila ali marca lahko izrabili bone za taksi prevoze v vrednosti 50 evrov, čeprav je javni prevoz na Dunaju deloval.

In za zaključek, ki nima nič skupnega z podarjenimi boni sedanjega dunajskega županstva zaradi koronavirusa – Poleg tega, da je Dunaj priljubljeno turistično mesto in prestolnica naše severne sosede je za Slovence, kot že rečeno, pomemben kot nekdanja prestolnica, ki so ji s svojim delovanjem dali pečat tudi številni Slovenci. Dunaj je za naše kraje namreč ob koncu 19. stoletja pritegoval glavnino naših tedanjih pravih kulturnikov in pravih intelektualcev, ki so tam preživeli nekaj let, kot na primer Ivan Grohar, Ivan Cankar, Jože Plečnik in Maks Fabiani, Jernej Kopitar, Franc vitez pl. Miklošič ….

Nato pa je prišel datum 1. december 1918, ko je Ljubljana postala glavno mesto Slovenije. Rekli boste, no in? Nič! To smo dodali za tiste, ki ukvarjajo z zgodovino./Objavo pripravila: AV in JT/Foto: arhiv LN/avtor Janez Temlin