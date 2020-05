V Sloveniji v sredo, 13. maja, odkrili eno okuženo osebo, istega dne umrla ena oseba, skupaj doslej 104

Ljubljana, 14. 5. 2020 – Po vladnih podatkih je bilo v sredo, 13. maja, ob 1147 opravljenih testih potrjena ena okužena osebi z novim koronavirusom. Na isti dan, 13. maja, je zaradi covida-19 umrla ena oseba, skupaj doslej 104 bolniki.

Zaradi covida-19 je v slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 32 bolnikov. Na intenzivni negi je sedem bolnikov s covidom-19. Iz bolnišnic so odpustili sedem osebo, skupaj doslej 267, ki so lahko odšli v domačo nego.

In še opozorilo NIJZ – Ob druženju z osebami izven skupnega gospodinjstva, naj bodo pozorni glede vzdrževanja medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra oziroma dveh metrov, v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura in kašelj), pa naj ostanejo doma in se po telefonu posvetujejo z izbranim zdravnikom.

Vlad pa je včeraj, 13. maja sprejela naslednji sklep – “Na podlagi ocene strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 ukrep razkuževanje večstanovanjskih stavb ni več potrebno. Kljub temu pa je potrebno redno čiščenje skupnih prostorov v istih. Priporočila v zvezi s tem pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih objavi na svoji spletni strani,” je še navedla vlada.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/ ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

