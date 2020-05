Če ste namenjeni v Izolo, morate vedeti, da tu pristojne daje “turistična slepota” in redarska oholost

Izola, 15. 5. 2020 – Tisti, ki se odpravljate ta konec tedna z avtodomom na slovensko obalo, morate vedeti, da imajo v mestu Izola le eno manjše postajališče za avtodome (PZA Izola – Tomažičeva ulica – urejenih je 17 parkirnih mest za avtodome z možnostjo priklopa na elektriko, vodo, izpustom odpadne vode in izpustom fekalne kasete, dolivanje vode na posebne za to urejenem (enem) mestu), ki sprejme le nekaj avtodomov.









V Izoli imajo od zgoraj omenjenem postajališču tudi ne prav urejen parkirni prostor na področju razpadajoče nekdanje tovarne Argo, ki ga imenujejo »parkirišče«. A morate vedeti, da tu smete svoj avtodom le parkirati in ne prespati v njem, kaj šele, da bi v predpisani razdalji do drugega avtodoma postavili mizico ali sedeže. O drugih stvareh (voda, elektrika ali celo javnem WC-ju) niti ne pomišljajte.

Sodeč po nevljudnosti pristojnih v Izoli ter oholosti izolskih redarjev, ki so minuli teden (posnetek z dne 11. maj 2020), ko je bilo na parkirišču Argo, ob prepolnem počivališču opominjanih in tudi kaznovanih kar nekaj lastnikov avtodomov, predlagamo, da se Izole izognete.

Namreč, kaže, da v Izoli lastniki avtodomov, razen na onem na pol urejenem izolskem počivališču za avtodome Tomažičevi ulici, drugje, tudi na ne prav urejenem dvorišču nekdanje tovarne Argo (zgori posnetek posnet 15.5.2020) lastniki avtodomov niso dobrodošli. Razlog je zagotovo ta, da se občina Izola pač ne zaveda, da denar leži« na cesti”. Morda pa je razlog ta, da pristojne za turizem in občinsko vodstvo daje »bolečina v hrbtu« in denarja nočejo pobrati ali pa jih daje “turistična slepota”.

Seveda se ima vsak lastnik avtodoma pravico odločiti po svoje. Mi smo zapisali le to, kar se je dogajalo minuli konec tedna v Izoli, ko so izolski redarji do lastnikov avtodom dokazovali svojo pritlehtno oblastno oholost in občinsko vodstvo in upravljavec parkirišč (Komunalno podjetja Izola) pa svojo organizacijsko nesposobnost. No, danes 15. maja pa vam prikazujemo rezultat odnosa občine Izola, in učinek, ki so ga minuli vikend povzročili tudi oholi mestni redarji, ki mislijo, da so oni oblast.

No in še to! Danes, 15. maja, bi bilo dobro, da bi se izolski župan s svojimi turističnimi pametnjakoviči, s kolesom odpravil do mejnega prehoda Sečovlje (to z avtom ni mogoče zaradi kolone vozil, ki se vije proti hrvaškemu na črno zgrajenemu mejnemu prehodu Plovanija) in videl bi, kam so namenjeni slovenski turisti, ki »pridno« čakajo že nekaj ur, da bodo denar zapravili v sosednji državi, ker ga v Izoli, to velja tudi za občino Piran, nočejo zaslužiti od njih.

Če ob tem dodamo, da bo Slovenska turistična organizacija (STO) s posebno promocijsko akcijo, s katero želi spodbujati, da naj Slovenci letos letovali doma. Ob tem Izolskem primeru pa zastavlja vprašanje, ali se denar davkoplačevalcev spet ne meče stran, in to brez učinka./Pripravil: Janez Temlin/Foto:LN