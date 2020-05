Slovenija bo spet reševala hrvaški turizem, a po hrvaških pravilih

Danes, 16. maja, sta se notranja ministra Slovenije in Hrvaške Aleš Hojs in Davor Božinović dogovorila za lažje prehajanje meje Slovesko-Hrvaške meje, a upoštevajoč zdravstvene razmere. Kaj to pomeni »upoštevajoč zdravstvene razmere« ni objavil nobeden od medijev, ne slovenski in ne hrvaški.

A zanimivo je, da je Slovenija pristala na potrebo Hrvaške, da reši svojo turistično sezono, da bodo odslej lahko slovenski državljani in drugi državljani EU, ko jim bo to dovoljeno, prestopali slovensko mejo (kjer uradujejo tudi hrvaški policisti za nepomembno najemnino) vstopali v Hrvaško tudi iz turističnih razlogov.



Do včeraj, 15. maja, je še veljalo, da so to lahko storili državljani Slovenije zaradi službenih potreb ali tisti slovenski državljani s svojci, ki imajo na Hrvaškem svojo nepremičnino.

Torej, kot pravi Hojs zdaj velja: “Ni potrebno, da imate tam nepremičnino ali plovilo, že obisk Hrvaške zaradi turističnega namena – glede na to, da je to gospodarska dejavnost – obisk Hrvaške mogoč. Seveda ob pogojih, ki jih bo predpisala sosednja država (HRVAŠKA).”

No in ob Hojsovi navedbi – seveda ob pogojih, ki jih bo predpisala sosednja država (Hrvaška) – se spet kaže, da je Slovenija neorganizirana, neurejena in hlapčevsko prilagodljiva država, če pristane, da morajo njeni državljani upoštevati pogoje, ki jih predpisuje Hrvaška.



Zakaj ta trditev? Namreč, Hrvaška v svojih pravilih evidentira, ko prestopite njihovo mejo vse vaše osebne podatke, pri čemer hrvaški policist v svojo računalniško bazo zapišejo: kje boste bivali, še več morate mu zaupati tudi številko svojega telefona. In pri tem je zanimivo, da to številko hrani hrvaška policija v svoji bazi. To pa pomeni, da vam brez težav lahko prisluškuje in spremlja lokacijo »gibanja« vašega telefona.

Torej! Hrvati razpolagajo s vsemi vašimi podatki. Zanimivo je, da bi takšna evidenca v Sloveniji bila kršenje človekovih pravic in je takšna obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov kršitev varstva osebnih podatkov, ki bi lahko povzročila veliko tveganje za pravice naših državljanov. A zanimivo, to nikogar v Sloveniji ne moti.

Za slovenske lastnike nepremičnin je bolj pomembno, da pridejo do svoje nepremičnine, za ljubitelje hrvaških plaž, da se na njih sončijo, za pristojne v Sloveniji pa to, da kljub nedvomnim kršitvam uporabe osebnih podatkov in nadzora telefonskih številk slovenskih državljanov. Še več! Ob tej evidenci in tveganju, da se vaši osebni podatki na hrvaškem nezakonito obdelujejo Slovenija s tem Hrvaški celo omogoča, da ji njeni državljani pomagajo rešiti turistično sezono.

Ob tem pa slovenska vlada želi doma z različnimi nedodelanimi ukrepi reševati z davkoplačevalskim denarjem težave slovenskega turističnega gospodarstva.

In še to! Vsi, ki bodo vstopili v Hrvaško morajo hrvaškim oblastem predati prej omenjene svoje kontakte in dokumente, da Hrvaška lahko v primeru izbruha novega žarišča covida-19 ustrezno in hitro ukrepa in vas, če bo ste slovenski državljan, na stroške slovenskih davkoplačevalcev pošlje na zdravljene v Slovenijo.

In še! Na Hrvaškem razvijajo aplikacijo, v katero bi lahko ljudje vnesli svoje kontakte, še preden pridejo na mejni prehod. “To je pravzaprav tehnična rešitev, da bi lahko slovenski državljani te podatke oddali, še preden se odpravijo na pot, in tako prehajali brez zadrževanja,” je dejal hrvaški notranji minister.

A se vam zdi znano? Seveda ne! Ker je pri nas veljalo »LAHKO, ČE TAKO ŽELIJO« na Hrvaškem pa bo to pomenilo »MORAJO«.

Upamo, da vse dovolj jasno? Seveda ni! Ker mejimo še na Madžarsko, Avstrijo in Italijo.

In?

Znano je, da trenutno še ni splošnega odprtja meje z Italijo kot tudi ne z Avstrijo in Madžarsko. To je namreč lahko le dvostranski ukrep, je zapisal na Twitterju predsednik vlade Janša. In dodal! “Dogovori še potekajo, pripravlja in sprejema se administrativna podlaga.« Res je, da je dodal tudi, da na meji s Hrvaško, kjer je sosednja država sprostila ukrepe, še vedno veljajo zdravstvene omejitve.

Za kakšne ukrepe gre ne boste našli na vladni strani, razen tistih, ki veljajo za Slovenijo in polovičarsko pripravljena pravila za ostale članice EU ter druge države po svetu.

Nam je sodeč po navedenem, bolj pomembno to, da bo Slovenija spet reševala hrvaški turizem./LN