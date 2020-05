V Sloveniji nedeljo ni bilo ne okužene in umrle osebe za covid-19, število mrtvih ostalo pri številki 104

Ljubljana, 18. maja 2020 – V Sloveniji je v nedelji, 17. maja, je ob 479 opravljenih testih ugotovljeno, da nobena oseba ni bila okužena z novim koronavirusom, skupno doslej 1466. Število umrlih se orav tako ni povečalo in je ostalo pri 104 umrlih od začetka epidemije. Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih skupaj 69.842 testiranj.

V nedeljo, 17. maja, je bilo s covidom-19 hospitaliziranih 25 ljudi, pet jih je bilo na intenzivni negi.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

Pogoji vstopa v Slovenijo

Za državljane Republike Slovenije velja, da ni nobenih omejitev za prestop meje – od njih se pričakuje, da sledijo ukrepom in navodilom NIJZ-ja in če bi lahko bili okuženi, sledijo napotkom, se javijo svojim zdravnikom in počakajo na njihove ukrepe. Pri tem morajo ostati v karanteni in tako prispevati k preprečevanju širjenja virusa.

Za državljane Republike Slovenije, ki nimajo urejenega bivanja v državi, velja enako. S to razliko, da morajo javiti naslov, kjer bi se lahko po potrebi izvajala karantena.

Drugi državljani Evropske unije: tisti, ki imajo stalna in začasna prebivališča v Sloveniji, so v ukrepih izenačeni z državljani Republike Slovenije. Če ni tako, imamo možnost ugotavljati ukrep morebitne zavrnitve vstopa, če bi prišlo do tega, da bi ob vstopu kazali izrecne znake okužbe ali kakšnega drugega obolenja. V tem primeru se nadaljnje ukrepanje uskladi z NIJZ-jem.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/ ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN