V Sloveniji včeraj okužena ena oseba, za covid-19, število mrtvih ostalo pri številki 104

Ljubljana, 19. maja 2020 – V Sloveniji je v ponedeljek, 18. maja, je ob 1128 opravljenih testih ugotovljen en nov primer oseba, ki jebila okužena z novim koronavirusom, skupno doslej 1467. Število umrlih se ni povečalo in je ostalo pri 104 umrlih od začetka epidemije. Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih skupaj 70.970 testiranj.

V slovenskih bolnišnicah je zaradi covida-19 hospitaliziranih 24 bolnikov, pet jih zdravijo na intenzivni negi. En bolnik je bil odpuščen iz bolnišnice.

Podatke o širjenju okužb in COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne do 12. ure.

Z novim koronavirusom je bilo namreč okuženih 648 moških in 819 žensk.

Večina umrlih je iz skupine nad 85 let, pri moških jih je sicer veliko tudi v skupini od 75 do 84 let. Med mlajšimi od 45 let doslej ni bilo smrtnih žrtev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo med potrjeno okuženimi v ponedeljek največ starih med 45 in 54 let. Največ potrjeno okuženih žensk je prav v tej starostni skupini, moških pa je največ v starostni skupini od 55 do 64 let.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… https://www.nijz.si/ ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN