Dolge kolone in večurno čakanje slovenskih državljanov ob vstopu v Hrvaško je danes, 21. maja, pokomentiral tudi vladni govorec Jelko Kacin. Kot je povedal, da bo med Slovenijo in Hrvaško do konca tega tedna podpisan protokol, s katerim naj bi državi uredili čim učinkovitejše prehajanje meje med Slovenijo in Hrvaško.

Kot vidite, smo mi v naslovu, zapisali: »Zakaj evidentiranje slovenskih državljanov s strani hrvaške policije na slovenski meji povzroča dolgo čakanje?«. In kaj smo s tem hoteli povedati? Ne, to, kar govori Kacin, da slovenski državljani, ki zdaj prehajajo slovensko-hrvaško mejo, čakajo na meji, ker hrvaška policija zbire podatke, da bi jih v primeru izbruha »nekega žarišča« dobili opozorilo, ampak to, da jih zbira po nekih svojih pravilih, ki so zagotovo v nasprotju s tem, da so tam res dobrodošli. In tudi to, da hrvaška policija podatke zbira za hrvaške potrebe, morda tudi za prihodnje čase. Ob tem pa je zanimivo, da jih zbira na naših mejnih prehodih, kjer uraduje, in sicer na tistih mejah, ki jih je Slovenija leta 2013, po nekem kvazi dogovoru (podpisala sta ga ministra, za Slovenijo – Virant in Hrvaške – Ostojič) dala v najem Hrvatom za nepomembno najemnino.

Naj spomnimo! Hrvaški minister za notranje zadeve Ostojić je takrat (leta 2013) napovedal, da bodo do 1. julija 2013 podoben sporazum podpisali tudi z Madžarsko, in izrazil prepričanje, da bo Hrvaška v dveh letih opravila vse priprave in zaprosila za vstop v schengenski prostor.

In? Ali so hrvaški policisti na meji z Madžarsko? Ne! In, ali je Hrvaška vstopila v schengenski prostor? Ne! In? Ali so hrvaški policisti, kljub vsem izgrajevanjem Slovenije s strani Hrvaške na naših mejah? So!

In zdaj je leta 2020. In? Spet je med Slovenijo in Hrvaško sklenjen neki gnili dogovor, po katerem Hrvati od prestopu svoje meje od naših državljanov zahtevajo telefonske številke, lastninske dokumente ter opredelitev časa, do kdaj bodo pri njih, a slovenski organi – policija od Hrvatov, ki vstopajo v našo državo, ne zahtevajo NIČ.

No, in spet smo pri znamenitem Kacinu, ki ob vsem neurejenem stanju med Slovenijo in Hrvaško, ki pravi, da Hrvati pripravljajo neki poseben sistem, ki bo omogočil, da slovenski državljani, ki bodo večkrat potovali na Hrvaško, na meji ne bo več tako dolgo čakali, kot zdaj, saj bodo njihovi podatki že v sistemu (torej bodo že evidentiran v bazi njihove policije), je naglasil Jelko Kacin. Ob tem pa dodal, da je prepričan, da bo vstop le teh v Hrvaško stekel bistveno hitreje kot zdaj.

Zanimivo je, da »znamenitega« vladnega govorca Jelka Kacina nihče od prisotnih novinarjev ni vprašal, kdo je sklenil tak neuravnoteženi dogovor s Hrvati, in sicer, da morajo naši državljani ubogljivo ure in ure čakati za vstop v Hrvaško, medtem, ko hrvaški državljani lahko mirno in brez vsakršnih obveznosti, primeru izbruha »nekega žarišča« pri nas, prestopijo mejo slovensko-hrvaško mejo brez kakršnih koli zahtev s slovenske strani.

Kot kaže stanje, je dogovor s Hrvati tak, da oni naše državljane smejo »prekontrolirati« mi pa njihove ne. Ali drugače rečeno, je sedanji dogovor s Hrvati spet dokaz, da je Slovenija interese Hrvaške postavila pred svoje.

Klobasanje Kacina, ki pravi, da pričakuje, da bo tak dogovor, kot ga imamo s Hrvati (ta je za Slovenijo več kot slab), dosežen tudi z Madžarsko ter Avstrijo (ta svojo mejo proti Sloveniji vse bolj zapira) je dokaz več, ali vladni govorec Kacin besediči brez osnov, ali pa naša vlada spet nima nikakršne prave strategije, ki bi koristila slovenskemu turističnemu gospodarstvu z odpiranjem mej s sosedi, ki nas dokazano ne jemljejo resno.

In kaj dodati ob takem pristopu Slovenije, ki ga je sklenila s Hrvaško? Nič! Zakaj nič? Ker je toliko vreden za Slovenijo. Ko pa bodo, če sploh bodo odprte meje z Avstrijo in Madžarsko, bo Slovenija to, kar je vedno bila, in sicer le cestni koridor za Hrvaško, ki s sedanjimi kontrolami na “naših mejah” dokazuje, kdo in kaj so zanjo slovenski turisti./LN