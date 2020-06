Ob vstopu v Avstrijo ne potrebujejo več potrdila o neokuženosti, enako velja za Avstrijce

Ljubljana, 4. junij 2020 – Državljani Slovenije ob vstopu v Avstrijo od daenes, 5. junija, ne potrebujejo več potrdila o neokuženosti s koronavirusom, tudi obvezne karantene ne. Neomejeno prehajanje bo od 5. junija dalje mogoče tudi iz Avstrije, ki jo je slovenska vlada dodala na seznam držav brez omejitev.

Slovenska vlada se je seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah EU in schengenskega območja, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, in dogovorom med ministrstvoma za zunanje zadeve Republike Slovenije in Republike Avstrije o pogojih prehajanja državne meje državljanov teh držav.

Vlada je odločila, da se na seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, uvrsti Republika Avstrija. Sklep, kot že zapisano, začne veljati 5. junija 2020.

Vlada se je na današnji seji seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi oziroma omejitve še naprej uporabljajo.

Na seznamu neomejenega prehajanja bodo od jutri, 5. junija, torej so še države, in sicer: Madžarska, Avstrija in Hrvaška. “Za državljane vseh drugih držav se pogoji za vstop v Slovenijo še ne spreminjajo,” je povedal vladni Kacin in dodal, da bo vlada o morebitnem uvrščanju Italije na seznam odločala na podlagi epidemioloških podatkov. “Ti so v nekaterih predelih države že zelo spodbudni, to še posebej velja za deželi Furlanijo – Julijsko krajino in Veneto (Benečija),” je dejal vladni govorec. Napovedal je, da bo javnost z odločitvijo vlade seznanjena ob obisku italijanskega zunanjega ministra Luigija di Maia, ki ga bo slovenski zunanji minister Anže Logar gostil v soboto.

Kot pa so sporočili z zunanjega ministrstva, se proces sproščanja ukrepov in prehajanja meje za slovenske državljane tudi v druge države Evropske unije nadaljuje. S 15. junijem bodo lahko slovenski državljani vstopili med drugim tudi v Grčijo, Belgijo, Češko in Nizozemsko./LN