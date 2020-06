Sloveniji postaja država absurdnih odločitev!

Medtem ko se v Sloveniji že 75 let ukvarjamo z nerazčiščeno lastno zgodovinsko preteklostjo in delitvami na rdeče in črne nam sedanja politika želi uvoziti še hrvaškega pevca Marka Perkovića – Thompsona, malikovalca polpretekle zgodovine iz nekdanje fašistične sosede Neodvisne države Hrvaške, da bi nas ta zabaval z njihovimi pesmimi s fašističnimi dodatki.

Res je, da sedanja Hrvaška, ki je zdaj celo članica EU, ki naj ne bi imela nič skupnega s fašistično privrženko NDH (ta nastala je 10. aprila 1941, ko je namestnik vodje ustašev Slavko Kvaternik razglasil NDH z blagoslovom Tretjega rajha in Italije, ki sta okupirala del takratne Jugoslavije.

A pravi voditelj fašistične države NDH je bil fašistično usmerjen in nacizmu podložen poglavnik Ante Pavelić), se doslej nikoli jasno ni odklonila fašističnim dejanjem NDH. Tako je pač na Hrvaškem!

















In kaj ima to skupnega s Slovenijo?

To, da se pojavi malikovalec NDH hrvaški pevec Marko Perković – Thompson, ki bi rad pel Slovencem v Mariboru. In sicer gre kontroverznega pevca, ki sodi med javno opredeljene malikovalce NDH, kar tako moti evropske države, da so mu te prepovedale nastopa pri njih. A tu spet pojavi balkansko pritlehna Slovenija, katerega MNZ odloči, da ta isti pevec, lahko nastopa v Sloveniji.

Če se ve, da je Sloveniji multikulturna država s poudarkom na številnih prišlekih iz Balkana je takšna odločitev še en nepremišljena odločitev naših organov. Nekateri bodo rekli, zakaj saj se doslej ni oviralo nastopov pevcev iz področja Balkana, ki so prav tako sporni ter povezani s skrajnim miljejem v njihovih državah. Na primer je žena znamenitega srbskega paravojaškega skrajneža Željka Ražnatovića-Arkana ( *17. april 1952, Brežice, SR Slovenija, FLRJ, † 15. januar 2000, Beograd, Zvezna republika Jugoslavija – ustreljen v atentatu s strani, še neodkrite mafijske združbe) pevka Ceca, pa nastop srbskega pevca Bora Đorđević (ta celo živi na relaciji med Ljubljano in Beogradom), ki je Slovence zmerjal, da so dunajski konjarji (bečki konjušari), glede Albancev je prepeval »Šiptari se kote, jebem te živote «.

Res je, da, smo to v Sloveniji doslej vedno opredelili kot mešanje politike v t.i. kulturo, čeprav ozadja prej omenjenega s kulturo ni imelo nikakršne povezave. Je pa res, da prej omenjena nista imela povezave s fašistično preteklostjo, ampak le z balkansko neolikanostjo.

Drugače pa je s pevcem Markom Perkovićem – Thompsonom, ki ob nastopih v svojih pesmih z ustaškim vzklikom “za dom spremni”, krši vsa etična in moralna merila in s tem obuja sovraštvo in spomina na poboje nedolžnih ljudi, ki ga je povzročalo hrvaško ustaštvo v času svoje vladavine na Hrvaškem.

Da je Marko Perković – Thompson sporna osebnost, je potrdilo tudi hrvaško Ustavno sodišče (a ne redna hrvaška sodišča, ki jih celo ne moti ustaški pozdrav »za dom spremni«), ki je odločilo, da je vzklik “za dom spremni” sporen del hrvaške ustaške zgodovine, kar pa sedanja uradna hrvaška politika mirno sprejema.

Ob tem pa velja, da pevec in hrvaški državljan s skrajnimi pogledi Marko Perković – Thompson žali Slovenijo, kar dokazuje podatek, da je med žrtvami ustaških taborišč na Hrvaškem ob desetine tisočih Judov, Srbih, Romih tudi okoli 800 Slovencev, ki so bili zverinsko pobiti v ustaškem taborišču Jesenovac. To je taborišču, ki je postavljeno ob bok največjih taborišč (morišč) druge svetovne vojne, kjer je prišlo prav tako do pomorov Judov, Srbov, Romov in drugih narodov ter seveda tudi Slovencev.

A je zdaj jasno, zakaj se v Sloveniji na različnih ravneh nasprotuje izdaji dovoljenja za nastopa pevca Marka Perkovića – Thompsona v Sloveniji (Maribor, kjer koncert želijo organizirati).

Nekateri bodo rekli, saj morda v njegovem programu, ko bi nastopal v Sloveniji, ne bo pesmi, ki malikujejo ustaštvo. Morda? A se ve, da je hrvaški pevec Marka Perkovića – Thompsona, ki mu nastope prepovedujejo tudi v delih lastne države (primer je hrvaška Istra, pa ne samo to področje) ne bi Sloveniji imel česa iskati. V primeri, da ima on, pa tu nimajo česa iskati tisti, ki so (bodo) malikovalcu ustaštva Marku Perkoviću – Thompsonu nastop v Sloveniji dovolili.

POMEMBNO OMENITI – Upravna odbora Društva slovenskih pisateljev (DSP) in Slovenskega centra PEN sta v skupni izjavi izrazila nasprotovanje odločitvi ministrstva za notranje zadeve, da odpravi odločitev upravne enote Maribor o prepovedi izvedbe koncerta hrvaškega glasbenika.

In zaključek! Sloveniji, kot kaže postaja država absurdnih odločitev? Da se obnaša, kot balkanski rezervat pa je že nekaj let jasno./LN/Foto: Arhiv LN in Wikipedia