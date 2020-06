Na knjižniH policah Mladinske knjige tri knjižne novosti, in sicer o ljubezni, odnosih in svobodi

Pri založbi Mladinska knjiga (MK) so te dni izšle tri knjižne novosti, ki bodo odlično poletno branje tudi za zahtevnejše bralce. Pri MK bomo v slovenskem prevodu lahko prebirali svetovno uspešnico Osvobojena avtorica Tare Westover. Na policah je tudi antološko delo Eros v ujetništvu slavne belgijsko-ameriške terapevtke Esther Perel. Zbirka Kapučino pa je bogatejša za roman Ljubezen v stiski avtorice Daniele Krien.

Kaj ponuja OSVOBOJENA, avtorice Tare Westover (prevod Danica Križman in uredniško taktirko Sanda Šukarova) – Knjiga Osvobojena je dragoceno sporočilo o neprecenljivem pomenu svobode – svobode znanja, gibanja, dela, mišljenja, izražanja lastnega mnenja. V tem avtorica Tara Westover, 33-letna doktorica zgodovine z britanskega Cambridgea, predstavi spomine na odraščanje, ki bralcu jemljejo sapo. Postali so velika svetovna uspešnica in se uvrstili med knjige leta 2018.

Če niste slišali za Taro Westover dodajmo, da je odraščala v mormonski družini v Idahu kot najmlajša od sedmih otrok. Živeli so na hribovski kmetiji v primežu avtoritativne vzgoje versko blaznega očeta. Otroci so se rojevali doma, niso hodili v šolo, dolgo niso imeli niti rojstnih listov. Delali so na očetovem odpadu, prepuščeni njegovi svojeglavosti in nezaupanju do družbe. Toda Tara je ves čas slutila, da obstaja tudi drugačen svet, v katerem se ljudje niso pripravljali na konec sveta, ampak so se družili, hodili v knjižnice, gledališče … in v šolo. Zlagoma se je izvila iz družinskega verskega fanatizma, naredila sprejemni izpit na univerzi in spoznala, zakaj lahko izobrazbo enačimo s svobodo.

Knjiga Eros, avtorice Esther Perel (prevod: Polona Mertelj, urednikovala Sanda Šukarov) – Knjiga Eros v ujetništvu, začinjena z zanimivimi primeri iz avtoričine dolgoletne prakse, se lahko bere kot priročnik o izboljšanju partnerskih odnosov, a je predvsem sijajno sociološko in antropološko razmišljanje o monogamiji in dojemanju zakonske zveze oziroma partnerstva v sodobnem času.

Svetovno znana belgijsko-ameriška terapevtka in avtorica uspešnic Esther Perel (1958) slovi kot ena najbolj pronicljivih in izvirnih strokovnih avtoritet na področju sodobnih razmerij. V knjigi Eros v ujetništvu razmišlja, kako ohranjati nekaj na videz paradoksalnega – erotiko, vznemirjenje in živost v ljubeči zvezi, ki naj bi trajala večno. Njen odgovor je nepričakovan – in nenavadno preprost.

Ob tem še velja dodati, da je Perelova terapevtka in organizacijska svetovalka. Njena govora TED sta dosegla več kot 30 milijonov ogledov, njeni uspešnici Eros v ujetništvu ter The State of Affairs (kmalu tudi v slovenščini) sta prevedeni v skoraj 30 jezikov. O avtorici, ki tudi sama govori devet jezikov, boste izvedeli še več, če ji sledite na instagramskem profilu @EstherPerelOfficial ali spletni strani EstherPerel.com ali prisluhnete njenima terapevtskima podkastoma Where Should We Begin in How’s Work.

Knjiga LJUBEZEN V STISKI, avtorice Daniela Krien (prevedel: Aleš Učakar, uredila pa Darja Marinšek) – Knjiga LJUBEZEN V STISKI ponuja bralcem pod površino zgodbe žena, mater, ljubimk, prijateljic, sester oziroma hčerk, kjer se izrisuje osrednje vprašanje ali je usoda sodobne ženske res v njenih rokah?

Nemška pisateljica Daniela Krien (1975) je nase opozorila že z romanesknim prvencem leta 2011, njen drugi roman, Ljubezen v stiski, pa je postal mednarodna uspešnica.

In še to, preden obrnete prvo stran te zanimivi knjige. Gre za delo, ki se je več kot pol leta obdržalo na vrhu Spieglove lestvice najbolje prodajanih knjig, je stkano iz petih ženskih zgodb, prepletenih s prijateljskimi in sorodstvenimi vezmi. Njihove intimne pripovedi se vrtijo okrog različnih življenjskih stisk (neželene nosečnosti, ločitve, nezvestobe …) in dilem (materinstvo ali kariera, partnerstvo ali svoboda …), povezanih z navidezno svobodno izbiro današnjega časa. V njihovem iskanju lastne poti se razkrijejo nerazumevanje in utesnjujoča pričakovanja družbe, še vedno nestrpne do vseh žensk, ki bi od življenja rade dobile nekaj več.

Da, vsa tri dela so zanimiva, predvsem pa od vas pričakujejo poglobljeno branje, kar je v teh časih, ko se veliko ukvarjamo sami s seboj in svojim odnosom do drugih zelo pomembno.