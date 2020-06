V Ljubljani se je začel 22. Festival dokumentarnega filma

Včeraj, 9. junija, se je začel 22. Festival dokumentarnega filma – 22. FDF, ki bo potekal do torka, 16. junija 2020. Na otvoritveni slovesnosti v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma so si udeleženci otvoritve po uvodnih besedah vodje filmskega programa Cankarjevega doma, Simona Popka, in direktorice Amnesty International Slovenije, Nataše Posel, ogledali film Medena dežela (Medena zemja/Honeyland; režija: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov), letošnjega nominiranca za nagradi oskar za najboljši tujejezični film in najboljši dokumentarec.

Kot je dejal Simon Popek, je letošnji Festival dokumentarnega filma malce drugačen kot običajno, saj ne bo druženja, strokovnih srečanj in izmenjave mnenj po projekcijah, kakor smo jih bili vajeni doslej, vseeno pa bo ohranil nagrade. Žirija v sestavi Rok Biček, Tina Plahutnik in Maryse Hendrix bo v virtualnem prostoru razglasila zmagovalca festivala, najboljši film na temo človekovih pravic. Nataša Posel je poudarila, da so politične, zgodovinske in osebne krivice obstajale že pred korona virusom, s pandemijo pa so se žal še namnožile in poglobile, zato so še bolj vredne naše pozornosti.

Po današnji projekciji filma Hči camorre (10. 6. ob 21.00 v Kinodvoru) bo sledil pogovor z režiserjem Sinišo Gačičem in ekipo ustvarjalcev, jutrišnji projekciji filma Vzorno vedenje (11. 6. ob 16. uri v Kosovelovi dvorani) pa pogovor s producentom Igorjem Pedičkom.

Kot so sporočili organizatorji se Festival dokumentarnega filma izvaja ob upoštevanju vseh navodil in higienskih priporočil NIJZ za obisk kinematografov in gledališč, in sicer, tako:

Število gledalcev na projekciji je omejeno, ob ustrezni medsebojni razdalji. Sedežni red ne velja, izločeni sedeži so ustrezno označeni.

Nošenje zaščitne maske je v prostorih CD obvezno. Ko so obiskovalci v dvorani na svojih sedežih in ne prehajajo več med vrstami, je dovoljeno masko sneti.

Med posameznimi filmskimi projekcijami so dvorane ustrezno razkužene in prezračene. Povečan je tudi časovni razmik med dogodki v isti dvorani. Prilagojen urnik filmov je že objavljen na http://www.fdf.si/images/junij/urnik_print.pdf.

Obvezno je razkuževanje rok pred vstopom v dvorane.

Obiskovalci v dvorane vstopajo posamično (ter izstopajo od prve vrste nazaj in od začetka vrste proti sredini).

Garderobe niso na voljo. Oblačila lahko obiskovalci odložijo na sosednji sedež.

Ob upoštevanju ustrezne medsebojne razdalje sprejme Linhartova dvorana 111 obiskovalcev, Kosovelova dvorana 45, Kinodvor 43 in Slovenska kinoteka 30.

Ob tem pa so še sporočili, ker je bilo zaradi manjših zmogljivosti nekaj projekcij že zasedenih, so določene filmske projekcije v Cankarjevem domu lahko preselili v večjo, Linhartovo dvorano, in sicer:

10. 6. ob 18.30 Nomad: po stopinjah Brucea Chatwina

11. 6. ob 18.30 Za Samo

12. 6. ob 21.15 Odvetnica

13. 6. ob 18.30 Andrej Tarkovski. Filmska molitev

15. 6. ob 18.30 Teorija o kretenih/Objavo pripravila: Alenka T. Seme/ foto: Iztok Dimc