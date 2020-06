Regionalni podjetniki do uspeha z metodo Design Thinking

Ljubljana – V Ljubljani je v okviru medregijskega projekta izobraževanja podjetnikov, v sodelovanju z Gea College in ABC pospeševalnikom iz Ljubljane nastala serija kratkih video predavanj, ki bo podjetnikom pomagala s Design Thinking metodo najti najboljšo rešitev za iskanje trgov, ne da bi po nepotrebnem izgubljali čas in denar.

Design Thinking je metodologija, ki izhaja iz potreb uporabnika oziroma kupca, s pomočjo hitro podpiramo in testiramo rešitve za iskanje trgov. Osredotoča se na spoznavanje potencialnega uporabnika in razumevanje njegovega obnašanja, potreb in vrednot.

Predavanje, ki so ga v mesecu februarju 2020 posneli v Ljubljani, je bilo izvedeno v okviru Professional Fellows programa (PFP). PFP je dvosmerni program izmenjav podjetnikov, namenjen promoviranju medsebojnega sodelovanja, pospeševanja podjetništva in pridobivanja veščin ter pridobivanja trajnostnih partnerstev med uveljavljajočimi mladimi vodji tujih držav in ZDA. Izvedbo je sponzoriral Urad za izobraževanje in kulturo (ECA) ameriškega zunanjega ministrstva ter organizacija American Councils for International Education (ACIE).

Na posebnem dogodku je bil gostujoči predavatelj doc. dr. Blaž Zupan, sicer tudi sam uspešen podjetnik in namestnik predstojnice katedre za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dogodek je moderiral Alumni programa PFP, Marko Lavrenčič.

Predavanje je sestavljeno iz serije video predavanj, osredotoča pa se na podjetnikovo boljše dojemanje okolja in s te samega sebe v tem procesu.

Preko metode Design Thinking se podjetnike vodi od problema do končne rešitve za uporabnika, ki mu omogoča pospeševanje podjetništva in pridobivanja veščin ter pridobivanja trajnostnih partnerstev. Preko metode se podjetnik na ta način uči procesov, ki ga bodo čim hitreje in čimbolj učinkovito pripeljali do rešitev za uporabnike, ki jih bodo ti na koncu tudi želeli kupiti.

Predavanje, pri katerem sodelelejo tudi udeleženci, je razdeljeno na 20 kratkih delov, dolgih do 10 minut, ki vodijo podjetnike čez celoten proces, metode in omogočajo oblikovanja rešitev za uporabnike oz. prihodnje kupce. Preko praktičnih primerov so bodoči podjetniki lahko tudi spoznavali klasične napake, ki jih lahko stanejo uspeha že na začetku njihove podjetniške poti, predvsem pa tega kako se izogniti morebitnim napakam ob pristopu tega dela podjetniškega procesa.

Predavanja se med drugim dotaknejo tudi »mindseta« (miselnost), ki je nujena, da se lahko izpelje podjetniška ideja. Ob tem pa je predavanje zajemalo še predstavitev kako biti kreativen in kako se pogovarjati s svojimi bodočimi kupci ter kako oblikovati prototip in ga uspešno testirati na trgu.





Velja dodati, da so ob spoznavanju procesa Design Thinking udeleženci lahko poslušali osebne izkušnje doc. dr. Blaža Zupana, ki je predstavil marsikatero prigodo in poudaril tri osnovna pravila za uspešno izpeljavo podjetniške ideje.

Glede na odmevnost te zanimive spletne delavnice je bilo odločeno, da bo ta v nadaljevanjih objavljena na tej Facebook strani . Posneta je bila v angleškem jeziku, tako da jo lahko izkoristijo tako domači kot tudi tuji podjetniki ter študenti.

Kot poseben dodatek, bo na voljo tudi predavanje, podjetnice in odgovorne za komunikacijo Maje Jovičić, ki deluje v tehnološkem podjetju WaySeven Technologies, in sicer o vodenju ekip na daljavo. Slednje se je izkazalo še kako pomembno v času globalnega povezovanja sodelovanja, kot tudi v zadnjem času svetovne zdravstvene krize.

In še to! Za delavnico je bila postavljena tudi posebna stran na Facebooku, kjer je možno postavljati vprašanja in sodelovati v razpravah.







Naj na koncu dodamo, da so ustvarjalci izobraževalni dogodek ALUMNI Professional Fellows programa (PFP) izpeljali ob podpori Urada za izobraževanje in kulturo (ECA) ameriškega zunanjega ministrstva ter so-sponzorirala organizacija American Councils for International Education (ACIE). Pogledi in mnenja organizatorjev in izvajalcev izobraževalnega dogodka pa, ne odražajo nujno uradnih stališč ECA in ACIE.

Torej! Regionalni podjetniki bodo do svojega poslovnega uspeha tudi s pomočjo metodo Design Thinking, ki bo, kot zapisano v uvodu opredeljena s serijo video predavanj za podjetnike in študente. /Objavo pripravila: J. Temlin in M. Lavrenčič/Foto: Koka press