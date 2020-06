Počivalšek PO 15-urni razpravi gladko preživel interpelacijo LMŠ, SD, Levice in SAB

Ljubljana, 11. junija – Poslanci državnega zbora so včeraj pozno v noč in to kar dobrih 15 ur razpravljali o vloženi interpelaciji strank LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so ministru Zdravku Počivalšku očitale nepravilnosti pri nakupu opreme v epidemiji covida-19.

Da je vladna koalicija enotna, kaže podatek, da interpelacijo proti Zdravku Počivalšku podprlo le 37 poslancev, proti njej pa jih glasovalo 51, poslanec (Gregor Židan, zdaj SD prej SMC), pa se je glasovanja vzdržal.

Počivalšek je v uvodu v svojo obrabo predstavil svoje poglede ter podpisnikom interpelacije dal vedeti, da so njihove trditvah neresnične, pretirane in zlonamerne. Zavrnil je navedbe, da je država za nakup zaščitne opreme porabila 200 milijonov evrov. Do danes je plačala 62 milijonov evrov (brez DDV), če bodo realizirane vse pogodbe, pa končna številka ne bo presegala 80 milijonov, je pojasnil Počivalšek.

No, kot vselej doslej so bili »zmagovalci«, kljub neuspešni interpelaciji vlagatelji iste.

Namreč v to je bil posebej prepričan imenu predlagateljev interpelacije poslanec LMŠ-ja Robert Pavšič, ki je večkrat poudaril, da je minister Počivalšek morda res “zgolj izvrševalec, a zato nič manj odgovoren”. Dejal je, da si je Počivalšek interpelacijo spisal sam. “Brez dvoma ste vsaj politično odgovorni, o drugih odgovornostih bodo presojali drugi pristojni organi, ki jim ob številnih kadrovskih obglavljenjih želim neovirano delo,” je dejal Pavšič.

In kaj je videlo ljudstvo? Nič! Premetavanje besed poslancev vladajoče ekipe in še bolj zverižene očitke opozicije, ki dosegla z interpelacijo le to, da je gledalstvo videlo, kdo nam vodi državo./LN