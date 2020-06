Morebitno okuženjE Slovencev s koronavirusom na Hrvaškem bo morala plačati slovenska zdravstvena blagajna

Ob tem, ko so Hrvati uvedli t.i. elektronskih seznam koliko turistov se bo namenilo k njim in ti morajo jasno in nedvoumno navesti kopico svojih podatkov povezanimi z RAZLOGOM POTOVANJA NA HRVAŠKO (Ime, Priimek, datum rojstva, telefon/mobitel, številko poltenega lista ali osebne izkaznice (s serijsko številko), državo izdaje teh dokumentov, državljanstvo, E-poštni naslov, podatek ali se ali ste preboleli COVID-19?, ali ste potovali v zadnjih 14 dneh?, ali ste potovali v zadnjih 14 dneh?, Ali ste bili v stiku z osebo, ki je prebolela COVID-19 v zadnjih 14 dneh? In še: dodatni potniki: Vrsta namestitve (se razume na Hrvaškem), naziv namestitve, kraj namestitve, naslov namestitve, Datum bivanja od….do….. No, in ko ste jim posredovali vse te podatke, od vas Hrvati pričakujejo, da boste lahko bivali pri njih, kot turisti ali obiskovalci po službeni dolžnosti še: *Poleg potnega lista/osebnih listin (za državljane EU) je treba ob prehodu meje z Republiko Hrvaško in med bivanjem, s seboj imeti dokumentacijo s katero potrjujete rezervacijo turistične namestitve ali vavčer turistične agencije ali potrdilo o rezervaciji/lastništvu priveza ali lastništvu nad nepremičnino ali premičnino ali povabilo poslovnega subjekta ali povabilo na poslovni sestanek.

*Obrazec/napoved je pravilna, če pri prehodu meje predložite potni list ali osebno listino (za državljane EU), ki ste jo navedli v obrazcu), se zastavlja kar nekaj vprašanj.

No, in sicer, da zdaj Hrvati vedo vse o vas, predvsem pa razpolagajo z vsemi vašimi osebnimi podatki. Ob tem pa je zanimivo še to, da po izjavi hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), ki ga, zastopa Krunoslav Capak tuji obiskovalci Hrvaške, morajo vedeti, da v primeru, če se bodo tujci med počitnicam na Hrvaškem okužili (tudi če od Hrvata) z novim koronavirusom bo njihova država ob morebitni okužbi, to velja tudi za slovenske turiste, bodo od hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) prejeli račun za storitve hrvaških zdravnikov, ki pa jih bo moral plačati slovenski Zavod za zdravstveno.

Zanimivo pa je, da se slovenska država na ta pristop Hrvaške, to je zbiranje osebnih podatkov svojih državljanov in tudi ne na zaračunavanje zdravljenja v primeru okužbe slovenskih državljanov na Hrvaškem, ni odzvala.

Še več, Slovenija mirno sprejema to izsiljevalsko odločitev Hrvaške natančneje rečeno hrvaške željnih slovenskih državljanov, ki bi se lahko tam okužili, tudi, če ne po svoji krivdi.

Ob tem pa je zanimivo to, da Hrvaška za svoje državljane ni predpisala nikakršnih pogojev. Celo več, zanje tudi Sloveniji ne opravlja posebne kontrole, in sicer, a so zdravi ali pa so morebitni prinašalci okužbe koronavirusa v Slovenijo. A je treba kaj dodati? Ne! Tako je pač v EU rezervatu, ki mu nekateri pravijo država Slovenija./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: Ln