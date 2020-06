Tudi v Sloveniji Michelinove zvezdice, in to kar šest

Danes, 16. junija, je tudi slovenska kulinarika, dočakala še en pomembni mejnik, saj so nosilci za določitev Michelinove zvezdice sporočili, katere slovenske restavracije bodo vpisane v znameniti Michelinov vodnik, in sicer so to: Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš, ki se bo odslej kot prva v regiji ponašala z dvema Michelinovima zvezdicama. Po eno zvezdico pa so prejele Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk, Atelje in Vila Podvin, vse dobitnike pa so danes razglasili na Ljubljanskem gradu.

Slika prvega Michelinovega vodnika, objavljenega leta 1900 / © Michelin/

Zgodba o Michelinovih zvezdicah se je začela davnega leta 1900, ko je podjetje, ki se ukvarja z izdelavo avtomobilskih pnevmatik, izdalo vodič za avtomobiliste. V njem so se takrat nahajali naslovi bencinskih servisov, prenočišč in avtomehanikov. Leta 1931 so vodiču nadeli značilne rdeče platnice in nadgradili seznam še s tremi Michelinovimi zvezdicami.

In kaj sploh pomenijo Michelinove zvezdice?

Gre za priznanje, ki določena restavracije, ki sodijo v sam svetovni kulinarični vrh, kar jim zagotavlja, da so le te uvrščene na svetovni zemljevid s svojo ponudbo.

Pomen zvezdic je opredeljen in opredeljujejo tri vrste zvezdic, in sicer:

1 zvezdica pomeni, da gre za zelo dobro restavracijo v svoji kategoriji.

2 zvezdici pomenita, da gre za odlično restavracijo, za katero se splača zaviti s poti.

3 zvezdice pomenijo vse, kar si lahko v kulinariki zamislimo pod super. Vsekakor vredno načrtovanja čisto posebne poti za obisk.

No, kdo bo v Sloveniji uvrščen med gurmanske presežke naj bi izvedeli danes, potem ko so Michelinovi ocenjevalci ocenili naše restavracije in chefe, ter brez vsakršnega vliva, razen da vpis ni zastonj, tistih, ki jih bodo Michelinovi ocenjevalci uvrstili v svoj vodnik.

Uresničila so se namigovanja, da bo favoritinja za prvo slovensko Michelinovo zvezdico Hiša Franko iz Starega selo pri Kobaridu, ki jo vodi znana chefinja Ana Roš. Kar pa nima nič skupnega v zadnjem času z nekaj grdimi zapisanimi stavki na račun te izjemne kulinarične ustvarjalke – chefinje Ane Roš.

Ana Roš, slovenska kuharska mojstrica

No velja dodati še to, da je potrebno za uvrstitev na seznam »zanimivih« in izbranih za Michelinovo zvezdico plačati kar okrog 100.000, kar pa je plačala Slovenska turistična organizacija (STO), ki tudi na ta način želi Slovenijo postaviti kot trajnostno gastronomsko destinacijo s prepoznavno, visokokakovostno in avtentično kulinarično ponudbo.

Dodajmo še to, da je nedavno zaživel spletni portal Taste Slovenia oziroma Okusi Slovenijo, s katerim Slovenska turistična organizacija (STO) predstavlja Slovenijo kot trajnostno gastronomsko destinacijo s prepoznavno, visokokakovostno in avtentično kulinarično ponudbo, kar pa nima neposredne povezave, razen spodbijanja restavracij k prestižnostjo nič skupnega s Michelinovi ocenjevalci in uvrščanje v njihov vodnik.

Torej na današnji prireditvi, ki je potekala med Ljubljano in Parizom, kar je bilo mogoče spremljati s pomočjo spleta, kot zapisano danes, 16. junija, so slovesno razglasili prve slovenske restavracije, ki se bodo lahko ponašale s slovitimi Michelinovimi zvezdicami. Slovenske kuharske mojstrice in mojstre pa uvrstile med svetovne kulinarične izbrance.

Seveda pa Michelinove zvezdice pomenijo veliko priznanje tudi slovenskemu turizmu po ne prav prijetni izkušnji s koronavirusom, ki je močno načel tudi naš turizem.

Upati je, da se ga bodo danes, 16. junija 2020, podeljene Michelinove zvezdice istega »lotile« in omejile njegov neprijeten vpliv na našo turistično prihodnost./Objavo pripravila Alenka T. Seme in J. Temlin/