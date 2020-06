Objavljen natečaj za podelitev nacionalne nagrade za naj leseno gradnjo 2020

Ljubljana, 18. junija 2020 – Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni natečaj za podelitev nacionalne nagrade za naj leseno gradnjo 2020. Za nagrado za odlično realizacijo lesene gradnje za objekte, zgrajene v preteklih petih letih v kategorijah stanovanjske stavbe, javne stavbe, poslovno-industrijski objekti ter inženirski objekti in tehnične rešitve se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe, ki so bile kakorkoli vključene v prijavljeni projekt. Rok za prijavo projekta lesene gradnje je do vključno 10. julija 2020.

Cilj in namen javnega natečaja je krepitev zavedanja o lesu in njegovi kulturni razsežnosti ter spodbujanje uporabe lesa tako pri gradnji objektov, kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerjanje pozornosti širše javnosti na kakovostno arhitekturo. SPIRIT Slovenija želi z natečajem spodbuditi trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo lesa ter na ta način posredno vplivati na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije ter prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.







Nacionalna nagrada bo letos podeljena tretjič, in sicerza objekte zgrajene od leta 2015 do dneva objave javnega natečaja, v naslednjih kategorijah:

stanovanjske stavbe,

javne stavbe,

poslovno-industrijski objekti ter

inženirski objekti in tehnične rešitve.

Kategorije so informativne, saj se priznanje podeljuje v skladu s trenutno situacijo in kakovostjo prispelih del. V vsaki od navedenih kategorij je lahko podeljena tudi več kot ena nagrada.

Strokovna komisija bo projekte lesene gradnje ocenjevala po naslednjih merilih: arhitekturna zasnova, konstrukcijska zaščita in kakovost izvedbe, umestitev v prostor, funkcionalnost in uporabnost, inovativnost, energijska učinkovitost in fleksibilnost/sposobnost prilagoditve na tržne spremembe.

Nagrade za naj leseno gradnjo 2020 bodo podeljene na zaključni prireditvi v okviru dogodka »Dan slovenskega lesa«, ki bo predvidoma 11. novembra 2020 v Ljubljani.

Celoten javni natečaj je dostopen na tej povezavi

Prve nacionalne nagrade za naj leseno gradnjo so bile podeljene leta 2013, in sicer so jih prejeli: v kategoriji stanovanjske stavbe 3biro, Janez Koželj s. p. za stanovanjsko hišo Rant, v kategoriji javne stavbe Arrea d. o. o. za Mladinski hotel »Punkl«, v kategoriji poslovno-industrijski objekti podjetje CBD d. o. o. za poslovno skladiščni objekt Ekoprodukt, v kategoriji inženirski objekti in tehnične rešitve dans arhitekti za Kolesarsko brv čez Savo pri Kampu Danica v Bohinjski Bistrici. Posebno nagrado komisije za dosežke na področju tehničnih rešitev je prejelo podjetje CBD d. o. o.: dr. Bruno Dujič, Iztok Šušteršič in Jure Jančar.

Druge nacionalne nagrade za najboljše lesene gradnje so v letu 2016 prejeli: v kategoriji stanovanjske stavbe Studio Pikaplus, Jana Hladnik Tratnik s. p. za objekt Lesena hiša in SoNo arhitekti za objekt Hiša M, v kategoriji javne stavbe Ravnikar Potokar arhitekturni biro za objekte v naravnem rezervatu Škocjanski zatok in v kategoriji poslovno-industrijski objekti Lamo d. o. o. za poslovno-skladiščni objekt G3 spirits. Podeljena so bila tudi posebna priznanja za dosežke na področju lesene montažne gradnje v Sloveniji, ki so jih prejeli Marles hiše Maribor, Friderik Kager in Lumar IG./LN