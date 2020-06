V torek v Sloveniji potrdili štiri nove okužbe

Ljubljana, 17. junij – Po podatkih pristojnih sproščanje pristopov povezanih z možnostjo okužbe s s koronavirusom kažejo že prve negativne rezultate. Tako je v torek, 16. junija, bilo v Sloveniji potrjenih, da se okužba spet širi, in sicer jih je bilo ob 986 testiranjih ugotovljeno štiri več, in sicer po dve v osrednjeslovenski (Ljubljana) in gorenjski (Jesenice, Kranj) regiji, kažejo podatki sledilnika.

Ko rečeno, so včeraj izvedli 986 testiranj, skupno doslej 90519, ki so pokazala, da sta najdena dva okužena moška in dve ženski.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje dr. Bojana Beović že opozarja, da je porast okužb posledica odpiranja meja. Zato meni, da bi morali za države iz rdečega in črnega seznama, ki ga ima NIJZ in kjer je širjenje bolezni močnejše, zaostriti kriterije za vstop v državo, med drugim zmanjšati število izjem. V večini primerov gre za vnose z Balkana, je poročal Radio Slovenija. Če nekoliko ugibamo, je težava ta, da v Sloveniji živeči državljani iz področja balkanskih držav morda prelahkotno prestopajo mejo s sosednjo Hrvaško, ko se vračajo iz BiH, Srbije in Makedonije.









Zato velja upoštevati opozorila dr. Bojane Beović ob potrjenih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih dneh (teh je bilo v prvih dveh dneh tega tedna že 7, ves prejšnji teden pa 11) opozarja, kar, kot rečeno kaže na to, da so se ljudje očitno preveč sprostili.

In ob tem velja opozoriti, da v večini gre za vnose virusa iz tujine, zalo lahko položaj postane kritičen, saj bi lahko novi vnosi virusa v državo v prihodnje povzročilo nevarnost razširitve virusnih žarišč v Sloveniji.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 16. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 986

– Št. pozitivnih: 6

– Št. hospitaliziranih: 7

– Št. oseb na intenzivni negi: 1

– Skupno testiranih 90519

– Število umrlih: 0/109

