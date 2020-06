Od danes, 19. junija lahko svoje počitnikovanje plačujete tudi s turističnimi boni

Z današnjim dnem, 19. junijem pa vse tja do 31. decembra lahko državljani Slovenije svoje počitnikovanje plačajo tudi s turističnimi boni. Gre za turistične bone, ki jih je vlada na eni strani namenila državljanom, bana drugi pa turističnim ponudnikom, da bi jim pomaga ob nastali krizi, ki jo je povzročil koronavirus. Velja vedeti, da polnoletnim osebam pripada bon v vrednosti 200 evrov, mladoletnim osebam pa 50 evrov.

Upravičenci bona niso in ne bodo prejeli bonov v fizični obliki, pač pa je njegova vrednost evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu finančne uprave eDavki. Ob vnovčenju pri obračunu se morate le izkazati z VELJAVNIM osebnim dokumentom in davčno številko. Seveda pa morate razliko nad vrednostjo vašega bona poravnati s kakšnim drugim plačilnim sredstvom, kot so gotovina ali plačilne kartice, če jih ponudnih uporablja za poplačilo njegovih storitev. Bon je deljiv, kar pomeni, da ga lahko upravičenec unovči v več delih in pri več različnih ponudnikih.











S turističnim bonom bo mogoče plačati nočitev oz. nočitev z zajtrkom, in jih, kot že zapisano, izkoristiti do konca letošnjega leta , 31. decembra 2020.

In še to velja vedeti! Unovčevanje država omogoča le pri ponudnikih, ki so bili 13. marca letos vpisani v poslovni register in register nastanitvenih obratov. Zato morajo gostje že ob rezervaciji preveriti, ali lahko v izbranem nastanitvenem objektu plačajo z bonom.

In kje lahko bone izkoristimo?

Ponudnik storitev na področju turizma v Republiki Sloveniji pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, vpisan na dan 13.3.2020 v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,

Počitniški domovi in letovišča,

Turistične kmetije s sobami,

Oddajanje zasebnih sob gostom,

Planinski domovi in mladinska prenočišča,

Druge nastanitve za krajši čas,

Dejavnost avtokampov, taborov.

Da ne bo kakršnih koli pomet ali nejasnosti predlagamo, da preberete in poučite rubriko na spletni strani Finančne uprave, da manj nejasnosti tako pri tistih, ki bone unovčujejo, kot tistih, ki za bone svoje ponudbe ponujajo./LN