V Sloveniji v četrtek potrdili 2 novi okužbi; Umrl ni nihče

Ljubljana, 18. junij – Po 902 testiranjih na novi koronavirus v četrtek sta bili potrjeni dve okužbi, in sicer v Ljubljani in Kopru. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi osem bolnikov.

V slovenskih bolnišnicah so sprejeli dva nova bolnika s covidom-19, tako da se v bolnišnicah zdravi osem bolnikov, eden izmed njih je na intenzivni negi. Doslej so iz bolnišnic odpustili 294 bolnikov s covidom-19. Novih smrti zaradi covida-19 ni bilo. Do zdaj je za covidom-19 umrlo 109 bolnikov.

V Sloveniji so doslej opravili 91.005 teste na okužbo z novim koronavirusom. Med 1513 pozitivnimi je 675 moških in 838 žensk.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 17. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 902

– Št. pozitivnih: 2

– Št. hospitaliziranih: 8

– Št. oseb na intenzivni negi: 1

– Skupno testiranih 91.005

– Število umrlih: 0/109

Velja dodati, da je Slovenija na »rdeči« seznam uvrstila države z Balkana, in sicer BiH, Srbijo in Kosovo. To pa pomeni, da bodo morali državljani teh držav v 14-dnevno karanteno, kar pa velja tudi za slovenske državljane, ki bi obiskali te države.

Kot je znano, je v minulih dneh bil porast okužb z vnosom le teh v državo preveliki (torek 6 in v sredo 8), kar je bila osnova zgoraj omenjeno odločitev.

Od polnoči 19. junija dalje bo nekaj sprememb pri prehajanju meje, je odločila vlada. Države so razdeljene na rdeči, rumeni in zeleni seznam.

Vlada je na rdeči seznam s poslabšano epidemiološko sliko dodala Bosno in Hercegovino, Srbijo in Kosovo. Tako bo osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v teh državah, odrejena 14-dnevna karantena. Tudi tukaj veljajo določene izjeme, med drugim za osebe v gospodarskem prometu in tiste v sektorju mednarodnega prometa, pogoj za vstop pa je negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od treh dni.

Na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav so od 19. junija dalje Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Islandija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveška, Slovaška, Švica, Italija, Črna gora, Danska, Francija, Irska, Luksemburg, Malta in Španija. S seznama epidemiološko varnih držav pa se črta Bolgarija (uvrščena je na t. i. rumeni seznam).

Ob tem je zanimivi, da so včeraj v sosednji Hrvaški, katere prebivalci lahko prehajajo slovensko mejo brez posebne kontrole včeraj našli med testiranimi 11 okuženih, danes, 18. junija, pa naj bi jih, kot poroča elektronski dnevnik Index.hr med testiranimi, našli še 12.

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/