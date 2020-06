V Sloveniji potrjena ena okužba

Ljubljana, 22. junij – V Sloveniji so včeraj, 21. junija, po opravljenih testiranjih 271 oseb, na novi koronavirus so potrdili eno okuženo osebo. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi šest bolnikov. Umrl ni nihče.

Po postopnem odpiranju meja je namreč prišlo do več vnosov okužbe iz tujine tudi v Slovenijo. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je treba ravnati samozaščitno in preprečevati širjenje virusa, sicer se lahko zgodi drugi val. Kot je znano, je lahko kužen tudi človek, ki sicer simptomov okužbe ne kaže.





V Sloveniji je sicer zaradi covida-19 doslej umrlo 109 ljudi. Doslej so opravili 92.279 testov, število vseh pozitivnih doslej pa znaša 152q.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 21. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 271

– Št. pozitivnih: 1

– Št. hospitaliziranih: 6

– Št. oseb na intenzivni negi: 1

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2 | 296

– Število umrlih: 0

Velja dodati, da je Slovenija na »rdeči« seznam uvrstila države z Balkana, in sicer BiH, Srbijo in Kosovo. To pa pomeni, da morajo državljani teh držav v 14-dnevno karanteno, kar pa velja tudi za slovenske državljane, ki bi obiskali te države.

In še posebno opozorilo NIJZ! – V soboto, 19. junija, je na dežurno službo ljubljanskega zdravstvenega doma v prostorih UKC-ja Ljubljana prišel človek, za katerega se je pozneje izkazalo, da je pozitiven na covid-19. Omenjeni je sicer v čakalnici nosil masko in vzdrževal varnostno razdaljo, so sporočili z UKC-ja.

NIJZ bo na podlagi ocene tveganja pozval bolnike in spremljevalce, ki so bili od 22. ure v soboto do 7. ure zjutraj v nedeljo v čakalnici urgentnega bloka, naj naslednjih 14 dni opazujejo svoje zdravstveno stanje.

Ob tem je zanimivo, da so včeraj v sosednji Hrvaški, katere prebivalci lahko prehajajo slovensko mejo brez posebne kontrole včeraj našli med testiranimi 19 okuženih, danes, 22. junija, pa naj bi jih, kot poroča elektronski dnevnik Index.hr med testiranimi, našli spet 19, ob tem pa še ni jasno koliko okuženih bodo našli med testiranimi, ki so se družili na teniškem turnirju v Zadru. Turner v Zadru so odpovedali potem, ko je teniški igralec Grigor Dimitrov razkril, da je okužen s koronavirusom. Po poročanju hrvaških medijev so na testiranjih odkrili še tri pozitivne primere. Med njimi je tudi hrvaški teniški igralec Borna Ćorić. Koliko je vseh okuženih pa se še ne ve.

