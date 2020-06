MGL z dramo Koščki svetlobe zaključuje repertoar te sezone

To soboto, 27. junija, ob 20. uri bo Mestno gledališče ljubljansko (MGL) na svojem Malem odru premierno uprizorilo dramo Koščki svetlobe angleškega avtorja Simona Longmana. Gre za predstavo, ki bi se sicer morala zgoditi na dan zaprtja gledališč, in sicer zaradi koronavirusa, 12. marca 2020. Ker je pač stvarnost taka, bodo pri MGL s to prvo slovensko uprizoritvijo v režiji Barbare Zemljič, v kateri igrata Ajda Smrekar in Lena Hribar, tudi zaključili repertoar te sezone.

Zaključna predstava se bo zgodila, kot že zapisano, na Malem odru MGL, kar pa še ne pomeni, da predstava ne bo odmevna. Če ne drugače vsaj tako, da bomo njeno upodobitev in ustvarjalni trud ustvarjalcev poskušali med javnost posredovati mediji.

In to na kratko tako: Drama Koščki svetlobe mladega avtorja Simona Longmana, ki piše intimne zgodbe in zelo globoko raziskuje človeške odnose, govori o razlikah, ki vodijo v različne življenjske izbire, o stvareh, ki jih zavestno obdržimo v spominu, o stvareh, ki smo se jih odločili pozabiti, o obžalovanju, o opustelih življenjskih ciljih, o negotovosti in hkrati trdnosti odnosov med sorojenci, o besedah, ki tako pogosto nimajo moči povedati tistega, kar bi bilo najnujnejše, predvsem pa o odgovornosti: odvrženi, sprejeti, vsiljeni. Besedilo je melanholično in hkrati duhovito, turobno kot deževni Midlands in hkrati svetlo, Jessine in Sarine besede trde in hkrati poetične, prestrašene in hkrati upajoče.













Prepričani smo, da bodo režiserka drame Barbare Zemljič in igralki Ajda Smrekar in Lena Hribar na ustvarjalen in zanimiv način zaključili res okrnjen repertoar MGL te sezone.

Kratka zgodba – Sara in Jess sta sestri. Sara je stara devetindvajset, Jess pa trideset let. Sara sama živi v mestu ob reki v osrednjem delu Anglije, imenovanem Midlands. Živi v hiši, v kateri sta včasih živeli tudi Jess in njuna bolna mama. Ta je pred več kot desetimi leti umrla, Jess pa izginila in se Sari ni več oglasila. Nekega deževnega večera se Jess pojavi pred Sarinimi vrati. S seboj ima nahrbtnik, poln steklenic različnega alkohola, v rokah pa posodo z zlato ribico, ki ji je ime Pablo Hernandez. Jess proseče vpraša Saro, ali lahko vstopi. Molčeča Sara sestri ponudi zavetje pred nevihto. V noči, ki sledi (dogajanje se odvrti v enem večeru in eni noči), Jess veliko govori: o rjavi reki, ki teče mimo njunega starega doma, o njuni skupni preteklosti, o otroštvu v Midlandsu, o nemiru, ki jo je gnal v brezciljno potikanje po deželi (Sara je medtem ostala doma in si našla službo v pisarni), o spominih (v katerih se Jess in Sara pogosto ne ujameta), pa tudi o koščkih svetlobe, ki se včasih znajdejo na nebu na kresno noč ali na površini reke, ko nanjo posveti sonce, o koščkih svetlobe, ki življenju dajo smisel, čeprav samo za trenutek. Ko Jess govori, je Sara večinoma tiho. Dolgo ni jasno, v kakšnih razmerah sta se sestri razšli in ali lahko svoj odnos zdaj obudita. Jasno pa je, da Jess, čeprav se trudi povedati čim več in sestri čim bolje pojasniti svoje odločitve, najbolj ključnih, bolečih stvari o sebi še vedno ne more razkriti …

Ob tem dodajmo še to, da bosta premieri psihološkega trilerja Trije milijoni minut v režiji Barbare Hieng Samobor in mjuzikla Turandot v režiji Jane Menger prestavljani v naslednjo sezono, in sicer na 4. in 10. september 2020./Objavo pripravila: Alenka T. Seme/ avtor fotografij: Peter Giodani za MGL