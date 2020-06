V Sloveniji v ponedeljek, 22. junija, potrjenih kar 13 na novo okuženih; Na HRVAŠKEM 30

Ljubljana, 23. junij – V Sloveniji so včeraj, 22. junija, po opravljenih testiranjih 984 oseb, na novi koronavirus potrdili kar 13 na novo okuženih oseb. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi šest bolnikov. Umrl ni nihče.

Skupno je bilo do zdaj po 94.165 opravljenih testih potrjenih 1534 okužb z novim koronavirusom. V ponedeljek, 22. junija, ni bilo novih smrti, doslej je skupno umrlo 109 bolnikov s covidom-19. Trenutno je po podatkih NIJZ-ja v Sloveniji 48 aktivnih primerov okužb.

Po zadnjih podatkih je v Sloveniji hospitaliziranih 5 ljudi s covidom-19, eden od njih potrebuje intenzivno nego. V ponedeljek je bil iz bolnišnične oskrbe odpuščen en bolnik, skupno jih je bolnišnično zdravljenje uspešno prestalo 297.



Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 22. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 984

– Št. pozitivnih: 13

– Št. hospitaliziranih: 5

– Št. oseb na intenzivni negi: 1

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2 | 297

– Število umrlih: 0/109

In še to! V preteklem tednu (od 15. do 21. junija) je bilo v Sloveniji potrjenih 25 novih primerov okužb, 13 od tega je bilo vnesenih iz tujih držav ‒ pet iz Bosne in Hercegovine, šest iz Srbije ter po ena iz Švedske in ZDA. Deset primerov je dodatno povezanih z vnesenimi primeri.

Kot je povedal na posebni novinarski konferenci predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ-ju Maria Fafangela je v povezavi s 13 primeri, potrjenimi v ponedeljek, šest takih, ki so bile vneseni, od tega 3 iz BiH-a in po ena iz Srbije, Kosova in Hrvaške. Pet okužb je povezanih z vnesenimi primeri, v enem primeru je poizvedovanje še v teku, vir ene okužbe pa je neznan.

Velja dodati, da je Slovenija na »rdeči« seznam uvrstila države z Balkana, in sicer BiH, Srbijo in Kosovo. To pa pomeni, da morajo državljani teh držav v 14-dnevno karanteno, kar pa velja tudi za slovenske državljane, ki bi obiskali te države.

Kaj se dogaja v sosednji Hrvaški, kjer okuženje v zadnjih dneh v precejšnjem porasti (v zadnjih 24 urah kar 30 na novo okuženih), a Slovenija na to še ni reagirala.

