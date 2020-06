Povabilo iz Lipice – Praznični 25. junij bo pravi čas za Poletni dan v Lipici

Prihodnji topli in sončni dnevi, prav posebej pa praznični 25. junij, so pravi čas za Poletni dan v Lipici. Kot so v sporočilu in povabilu zapisali v Kobilarni Lipica, bodo obiskovalci, ki jih bodo te dni, posebej pa še na praznični 25. junij – Dan državnosti obiskali deležni različnih zanimivosti, ki so jim jih pripravili.

Kot prvo sporočajo, da bodo lahko deležni ogleda 30 malih igrivih žrebet, ki si jih bodo obiskovalci lahko ogledali pred hlevi na Borjači. Posebno povabilo pa velja tudi na ogled prve poletne predstave klasične šole jahanja, da ne govorimo spoznavanju lipiških drevoredov ter pašnikov med vodenim kolesarjenjem z električnimi kolesi.

Poletni dan v Lipici na praznični Dan državnosti, 25. junija, se bo začel z doživetjem odhoda lipicanskih kobil na pašnike, ki mnogim obiskovalcem ostane v spominu kot eden najlepših prizorov v Lipici (fotoaparate imejte s seboj, no pa tudi s mobilnimi telefoni boste lahko kaj zanimivega posneli za svoj spomin ali za svoje strani na socialnih omrežjih).

Sledila predstavitev treninga lipicancev in vožnje vpreg, nato pa voden stik z lipicancem, ki se ga najbolj razveselijo otroci.









Novost letošnjega poletja je vodeno kolesarjenje po prelepih lipiških drevoredih z električnimi kolesi, kobilarna jih svojim obiskovalcem nudi v okviru evropskega projekta MobiTour. Vodeno kolesarjenje se bo pričelo ob 11.30, nato pa se bo dogajanje nadaljevalo s spoznavanjem šestih klasičnih linij lipicanskih žrebcev ter najstarejšega in najlepšega lipiškega hleva Velbance. Doživetja z lipicanci se bodo vrstila vse do 15. ure, ko bosta lepota in eleganca belih lipicancev pritegnili obiskovalce k ogledu prve predstave klasične šole jahanja v letošnjem poletju.

Privlačen in pester program Poletnega dneva v Lipici, ko se vsako uro dogaja kaj zanimivega, bo na voljo tudi v nedeljo, 28. junija, v juliju in avgustu pa vsak dan, razen ob ponedeljkih. V juliju in avgustu bodo znova na ogled tudi predstave klasične šole jahanja in uradni trening z lipicanci, ki se jih veselijo tako obiskovalci kot tudi lipicanci in njihovi jahači. Predstave bodo julija in avgusta znova na programu vsak torek, petek in nedeljo ob 15. uri, uradni trening z lipicanci pa ob sredah, četrtkih in sobotah ob 11. uri v prireditveni jahalnici.

Vsak Poletni dan v Lipici bo tako – v objemu mediteranskega sonca – pripovedoval pa zgodbo o lepoti, ponosu, pogumu, prijateljstvu in povezovanju, ki se je v Kobilarni Lipica začela že pred 440 leti, sporočajo, v svojem povabilo iz Kobilarne Lipica.

Res je! Naša Kobilarna Lipica je biser, ki ga je vredno obiskati pa dodajamo mi. Zato bomo Lipici in belih vrancih pripravil posebno reportažo. Dotlej pa k povabilu Kobilarne Lipica, da ji obiščete te dni – 26. junija – dodajamo fotografije avtorje, ki ji objavljamo v zaključku tega njihovega povabila za vas../Objavi pripravil :LN/Foto: Jošt Gantar / projekt VisitKras, Gabriele Boiselle / Edition Boiselle, Kobilarna Lipica / Mediaspeed