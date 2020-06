Ali imajo v Izoli še vedno raje jugoslovansko kot slovensko zastavo?

Izola, 25. junij 2020 – To je nekaj foto utrinkov, ki smo jih posneli, kako so v Izoli počastili današnji Dan državnosti. Ob objavi teh fotografij velja izpostaviti prvo, in sicer tisto, ki prikazuje, da je v Izoli še vedno pomembna jugoslovanska zastava. Zastava, ki celo krasi državno premoženje – objekt Argo. No, pa tudi to velja omeniti, da razen na nekaj javnih objektih in drogovih za javno razsvetlijo, ni bilo videti veliko zastav Slovenije v počastitev današnjega državnega praznika.

Zanimivo je, da so v Izoli tudi na objektih, kot so banke, pošta, no pa tudi na dvojezični vrtec in lekarno odgovorni pozabili, da je danes, 25. junija, pomemben državni praznik in, da bi veljalo opremiti te javne objekte z zastavami države, v kateri delujejo.



















A tako je pač v državi, kjer živijo ljudje brez pravega odnosa do svoje države. Je pa res, da smo jih nekaj na posameznih balkonih stanovanj le opazili, zato jih posebej objavljamo, kot osnovo vredno pohvale teh državljanov, ki so to storili v počastitev svoje države.







Kaj še dodati? To, da v Izoli, no pa ne samo v Izoli, kot vse kaže še živijo državljani, ki jim je preteklost izpred 29 let bližja kot sedanja država, katere državljani so.

Če pa v Izoli še po 29 letih ne vedo, kaj obeležujemo 25. junija, je prav, da jih spomnimo, kaj se je zgodilo na dan 25. junija 1991. In sicer to, da je Slovenija na dan 25. junij 1991, tudi formalno postala neodvisna država. Na ta dan sta bili namreč sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki sta bili slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu revolucije (današnji Trg republike) v Ljubljani.

Naj spomnimo, da smo takrat zastavo z rdečo zvezdo zamenjali s slovensko trobojnico. Upamo, da to, kar kaže prva fotografija, ne dokazuje tega, da postavljavci zastave z rdečo zvezdo na objekt Argo, hočejo nam in tukajšnji indiferentni javnosti povedati, da še po 29 letih niso dojeli, da ne živijo več v Jugoslaviji, ampak v državi Sloveniji./Objavo pripravil J. Temlin/Foto: J.T.