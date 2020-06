V Sloveniji včeraj, 24. junija, potrjenih šest na novo okuženih; Na Hrvaškem kar 95

Ljubljana, 25. junij – V Sloveniji so včeraj, 24. junija, po opravljenih testiranjih 1212 oseb, na novi koronavirus potrdili pri šestih (6) osebah. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi sedem bolnikov. Umrl ni nihče. V sredo ni umrl noben bolnik s covidom-19. Po posodobljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je skupno umrlo 111 bolnikov s covidom-19, dodatno so namreč dobili poročilo še o dveh aprila umrlih bolnikih.

Skupno je bilo do zdaj po 95. 387 opravljenih testih potrjenih 1541 okužb z novim koronavirusom. Za covid-19 novih smrtnih žrtev ni bilo, doslej je skupno umrlo 109 bolnikov. Trenutno je po podatkih NIJZ-ja v Sloveniji 48 aktivnih primerov okužb.

S covidom-19, dva pa potrebujeta intenzivno nego. V sredo iz bolnišnične oskrbe ni bil odpuščen noben bolnik, skupno jih je bolnišnično zdravljenje uspešno prestalo 297.



Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 23. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1212

– Št. pozitivnih: 6

– Št. hospitaliziranih: 7

– Št. oseb na intenzivni negi:2

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 297

– Število umrlih: 0/111













In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

V sosednji Hrvaški naj bi do danes odkrili kar 95 na novo okuženih – (v torek 23 in v ponedeljek 30), torej samo v treh dneh kar 148 ljudi. Hrvaška je včeraj zaprla svoje meje s Srbijo, BiH in Črno Goro. Med države s posebnim režimom, kjer okuženje v zadnjih dneh v precejšnjem porastu, pa je uvrstila tudi Kosovo in Severno Makedonijo.

Slovenija na stanje na Hrvaškem, kljub res velikemu porastu okuž še ni reagirala in mirno v sosednjo Hrvaško še vedno spušča svoje in evropske državljane, ki imajo dovoljen prost prestop meje s Slovenijo in vstop vanjo.

Zanimivo, da na naša vlada le sporoča, da še naprej spremljala epidemiološko stanje v tujini in bo sprejemala dodatne ukrepe na mejah, če bi bilo to potrebno.

Ko se ve je Slovenija na seznamu epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez omejitev, ni več Črne gore in Luksemburga.

Na t. i. rdečem seznamu držav, iz katerih je ob prihodu v Slovenijo obvezna karantena, sta po novem še Albanija in Portugalska. Že pred tem so na njem BiH, Srbijo in Kosovo.

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN