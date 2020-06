V Sloveniji včeraj, 25. junija, potrjenih11 na novo okuženih; Hrvaška jih je naštela 56

Ljubljana, 26. junij – V Sloveniji so včeraj, 25. junija, po opravljenih testiranjih 834 oseb, na novi koronavirus potrdili pri enajstih (11) osebah. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi osem bolnikov. Umrl ni nihče. Kot je bilo sporočeno že včeraj, je po posodobljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji skupno umrlo 111 bolnikov s covidom-19. K poročilu so namreč dodali še dve osebi od aprila, ki doslej nista bili evidentirani.

Po podatkih NIJZ-ja je v državi trenutno 68 aktivnih primerov okužb, kar je devet več kot dan prej. Četrtek je, kot že zapisano, minil brez smrti bolnikov s covidom-19.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 25. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 834

– Št. pozitivnih: 11

– Št. hospitaliziranih: 8

– Št. oseb na intenzivni negi:2

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 297

– Število umrlih: 0/111

Pretekli teden so v Sloveniji odkrili skupaj 25 novih primerov, 13 od tega pa jih je bilo vnesenih iz tujih držav ‒ pet iz Bosne in Hercegovine, šest iz Srbije ter po ena iz Švedske in ZDA.

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

Ob tem velja dodati, da se Hrvati danes, 26. junija, objavili podatek, da imajo okuženih 56 oseb, potem ko so jih včeraj zabeležili, kar 95 okuženih, torej samo v dveh dneh skupaj 151.

In kaj bo ob teh nespodbudnih podatkih storila Slovenija? Trenutno še nič, a po naših podatkih Avstrijci že “razmišljajo”.

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN