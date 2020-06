V Sloveniji včeraj, 28. junija, potrjenih 4 na novo okuženih

Ljubljana, 29. junij – V Sloveniji so včeraj, 28. junija, po opravljenih testiranjih 300 oseb, na novi koronavirus potrdili pri štirih (4) osebah. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi osem (8) bolnikov iz bolnišnice pa so odpustili enega človeka. Umrl ni nihče (doslej 111). Zaradi covida-19 se v bolnišnicah zdravi osem ljudi, nihče izmed hospitaliziranih pa ne potrebuje intenzivne nege.

Skupno je bilo do zdaj v Sloveniji potrjenih 1585 okužb z novim koronavirusom. Do vključno nedelje so skupno opravili 99.245 testiranj za covid-19, skupno.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 28. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 300

– Št. pozitivnih: 4

– Št. hospitaliziranih: 8

– Št. oseb na intenzivni negi:0

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 298

– Število umrlih: 0/111

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

Potovanje je odsvetovano v Srbijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo ter na Kosovo. Potniki, ki pridejo iz teh držav, morajo v 14-dnevno karanteno. In še kazen, če ne upoštevate karatne od 400 do 4000 evrov.

Ob tem velja dodati, da se Hrvati danes, 28. junija, še niso oglasili z natančnimi podatki, koliko imajo okuženi, potem ko so jih soboto zabeležili 67 okuženih. Zanimivo pa je, da bodo jutri Hrvati odprli mejo z BIH, ki je imela doslej status z dvotedensko samoizolacijo. Njeni državljani pa morajo ob vstopu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno. Res čudna odločitev Hrvaške!

Ob slabšanju epidemiološke slike v soseščini je vladni govorec Jelko Kacin, danes, 29. junija, izrazil pričakovanje, da bo Hrvaška zaostrila ukrepe za omejevanje širjenja covida-19, napovedal pa je, da bi lahko bila južna soseda že jutri umaknjena s seznama zelenih držav.

V Avstriji aktivnih 551 primerov okužbe … V Avstriji je število potrjenih okužb 17.654, smrtnih žrtev pa 702. 16.401 človek je okreval. Aktivnih primerov okužbe je tako 551, od tega jih je devet v resnem oziroma kritičnem stanju. Država postopoma odpira svoje gospodarstvo. Restavracije in muzeje so odprli že 15. maja, nastanitvene objekte pa konec prejšnjega meseca.

Kot sporoča avstrijski državni turistični urad, so po 29. maju dovoljeni dogodki za do 100 ljudi tako na prostem kot v zaprtih prostorih, z julijem pa se začne druga stopnja. Od srede bodo tako dovoljena zbiranja do 250 ljudi v zaprtih prostorih in 500 ljudi na prostem. V zadnji stopnji, ki naj bi se začela z avgustom, pa bo dovoljeno zbiranje do 1000 v zaprtih prostorih in do 1250 ljudi na prostem.

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN