V Sloveniji včeraj, 29. junija, potrjenih 15 oseb od tega 7 mariborskih zdravnikov

Ljubljana, 30. junij – V Sloveniji so včeraj, 29. junija, po opravljenih testiranjih 1085 oseb, na novi koronavirus potrdili 15 oseb. Od 15-tih je okuženih je tudi sedem zdravnikov iz Zdravstvenega doma Adolfa Drolca v Mariboru, trije so konec tedna dežurali na urgenci.

Pet okužb so potrdili v Ljubljani, po dve okužbi v Mariboru, Slovenski Bistrici in med tujimi državljani, eno pa v občinah Brezovica, Kočevje, Miklavž na Dravskem polju in Ptuj.

V Sloveniji so doslej potrdili skupaj 1600 primerov okužb z novim koronavirusom, med njimi je 729 moških in 871 žensk. Umrlo je skupaj 111 ljudi s covidom-19.

Do vključno ponedeljka so skupno opravili 100.130 testiranj za covid-19, skupno.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 28. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1085

– Št. pozitivnih: 15

– Št. hospitaliziranih: 8

– Št. oseb na intenzivni negi:0

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 298

– Število umrlih: 0/111

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

Potovanje je odsvetovano v Srbijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo ter na Kosovo. Potniki, ki pridejo iz teh držav, morajo v 14-dnevno karanteno. In še kazen, če ne upoštevate karatne od 400 do 4000 evrov.

Velja dodati še to, da je zadnjih 14 dneh, sta se tako Slovenija kot Hrvaška “po lepem padcu števila novih okužb ponovno začeli dvigovati“. V Sloveniji opažamo porast na 4,85 okuženega na 100.000 prebivalcev v 14 dneh in na Hrvaškem 10,77 okuženega na 100.000 prebivalcev.

Kljub temu, da Hrvaška presega merila vlade, ki opredeljujejo varne države se ta odločila, da Hrvaške zaenkrat ne bo umaknila s seznama varnih držav. Zanimivo, čeprav je danes Hrvaška zabeležila 52 na novo okuženih (včeraj “le” 34).

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN