V Sloveniji včeraj, 30. junija, potrjenih 13 oseb; Na Hrvaškem spet čez petdeset (52)

Ljubljana, 1. julij – V Sloveniji so včeraj, 30. junija, po opravljenih testiranjih 1399 oseb, na novi koronavirus potrdili 13 okuženih oseb, in sicer štiri v Ljubljani, dve v Moravčah in po eno v Kopru, Ravnah na Koroškem, Radovljici, Sevnici, Miklavžu na Dravskem polju, Ajdovščini in Ptuju.





V bolnišnici je zaradi covida-19 osem ljudi, nihče ni na intenzivni negi. Nihče zaradi koronavirusne bolezni ni umrl, kažejo podatki ministrstva za zdravje in NIJZ-ja.



V Sloveniji so do zdaj potrdili 1613 okužb, med moškimi 738 in med ženskami 875.

Do vključno torka so skupno opravili 101.529 testiranj za covid-19, skupno.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 28. 6. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1399

– Št. pozitivnih: 13

– Št. hospitaliziranih: 8

– Št. oseb na intenzivni negi:0

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 298

– Število umrlih: 0/111

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

Potovanje je odsvetovano v Srbijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo ter na Kosovo. Potniki, ki pridejo iz teh držav, morajo v 14-dnevno karanteno. In še kazen, če ne upoštevate karatne od 400 do 4000 evrov.

In še opozorili vodja vladne strokovne skupine dr. Bojane Beović! “Z vsemi silami smo uspeli omejiti prvi val, zdaj nam pojenja sapa. Vsi smo se sprostili, naveličani smo tega neprestanega govorjenja o epidemiji,” ugotavlja epidemiologinja Bojana Beović, ki svari, da je virus še prisoten. Ob tem je dodala, da Balkan postaja to, kar je bila pred meseci Italija, in dodala, da strokovnjaki bojijo, da s tem področjem ne bi bi bila zapora meje prepozna.

Na vladni svetovalni skupini so tudi mnenja glede uvrstitve Hrvaške na rumeno cono deljena. Bojana Beović se ne strinja z dvojnimi merili glede obravnave Hrvaške. “Če merila imamo, jih je treba upoštevati.”

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah testirali 921, skupaj doslej le 79.104, in imajo skupaj okuženih 2777 oseb z vključno z današnjimi 52 na novo okuženimi osebami.

