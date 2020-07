Poziv politikom in poziv vsem nam, da se resno lotimo »virusov«

Ljubljana, 6. julij – Upati je, da se naši politiki spet ne bodo nekaj dni ukvarjali s hrvaškimi volitvami, ker je kot znano, včeraj zmagal Plenković (HDZ) in se bo zdaj še bolj oholo obnašal do Slovenije.

Zato naloge naših politikov niso hrvaške volitve, ampak spopad s koronavirusom, ki se vse bolj širi po državi, a tudi ob “pomoči” obiskov naših sodržavljanov v “rdečih” balkanskih državah, kjer je ta v velikem zamahu širitve.

Namreč, če se bomo preveč sprenevedali, se nam lahko zgodi, da bomo tudi mi postali “rdeči”. Izraz ni namenjen politični “pobarvanosti”, ampak napadu naših državljanov s strani covid-19.

Zato je čas, da se stvari hitro in učinkovito lotimo doma in se ukvarjamo s svojimi težavami in ne tujimi.

Vedeti, in se zavedati velja, če se stvari ne bomo resno lotili, bomo preostanek poletja preživeli za zaprtimi vrati, jesen pa za zaklenjenimi. Zato ta poziv politikom in poziv vsem nam, da se zresnimo.

Pa še to! Velja opozoriti, če se ne bomo zresnili, bo “produktivnost” pogrebnih zavodov bistveno večja, kot to predvidevajo naravni procesi. To ni grožnja! To je poziv, da se zavedamo stanja, in to na vseh ravneh in da se v lastni državi začnemo zelo resno ukvarjati z svojimi težavami in ne nepomembnim “okoliškim” politikantstvom. Da se bo zmagovalcem pri sosedih čestitalo, naj poskrbijo politiki, a se nato morajo takoj, poglobljeno loti stvari na domačem prizorišču, ki postaja vse bolj “okuženo” z različnimi virusi, ne samo s koronavirusom./LN