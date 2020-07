V Sloveniji so včeraj, 5. julija na novi koronavirus potrdili 16 okuženih oseb

Ljubljana, 6. julij – V Sloveniji so včeraj, 5. julija, po opravljenih testiranjih 530 oseb, na novi koronavirus potrdili 16 okuženih oseb.

V bolnišnici je zaradi covida-19 11 ljudi, nihče ni na intenzivni negi. Nihče tudi zaradi koronavirusne bolezni ni umrl, kažejo podatki ministrstva za zdravje in NIJZ-ja.

Skupno število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je naraslo na 1716. Doslej je bilo pri nas skupno opravljenih 106.898 testiranj.

Število potrjenih primerov po občinah:

7: Vipava

3: Ljubljana, Nova Gorica

1: Maribor, Ajdovščina, Hoče-Slivnica



Razpored po starostnih skupinah:

Medtem ko so v preteklem tednu obolevali praviloma mlajši in tisti v srednjih letih, so se jim tokrat pridružili tudi nekateri starejši.

– Do 44 let je bilo 8 okuženih.

– Med 54 in 64 so bili trije.

– Pet okuženih pa spada v skupino nad 64 let, ki je izrazito bolj ogrožena.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 5. 7. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 530

– Št. pozitivnih: 16

– Št. hospitaliziranih: 11

– Št. oseb na intenzivni negi:0

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 299

– Število umrlih: 0/111

Pomembno! – Dvema tujima državljanoma s prebivališčem v Ljubljani, osumljenima širjenja okužbe z novim koronavirusom iz malomarnosti, grozi denarna ali zaporna kazen, je na novinarski konferenci vlade povedal njen govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Kacin je primer podrobneje opisal. 3. julija so z ljubljanske urgence klicali na policijo in prijavili sum, da sta dva državljana tuje države s prebivališčem v Sloveniji storila kaznivo dejanje prenašanja nalezljive bolezni in kršenja predpisov ali odredb.

Gre za 37 let staro žensko, ki je bila že 20. junija obveščena, da je njen 40-letni zakonski partner okužen, takrat mu je bila tudi odrejena karantena. Ženska je nato 3. julija klicala na številko 112 in potožila za bolečinami v trebuhu, ni pa povedala, da je njen mož okužen. Kljub vedenju, da obstaja možnost prenosa okužbe, s tem ni seznanila zdravstvenega osebja, ki je poskrbelo za prevoz na UKC LJ. To je povedala šele po petih urah, je navedel Kacin.

Nadalje so ugotovili, da je okuženi 40-letni partner kljub karanteni redno opravljal službo v večjem podjetju.

Zoper oba sta bili podani prijavi, policisti pa so začeli z zbiranjem podatkov v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena ali denarna kazen ali pol leta zapora. Če pa bo zaradi tega prišlo do najhujših posledic – smrti – je zagrožena zaporna kazen do 8 let zapora.

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

Potovanje je odsvetovano v Srbijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo ter na Kosovo. Potniki, ki pridejo iz teh držav, morajo v 14-dnevno karanteno. In še kazen, če ne upoštevate karatne od 400 do 4000 evrov.

Kot je znano je Hrvaški, od minule sobote uvrščena med ne-varne države. Na Hrvaškem imajo 69 na novo okuženih, 90 se jih zdravi v bolnišnicah, od tega pet potrebuje intenzivno nego. Ta podatek je pomemben, če se odpravljajte na dopust na Hrvaški. In tudi ta POVEZAVA.

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS…

COVID – 19 Sledilnik (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

