V Sloveniji so včeraj, 7. julija na novi koronavirus potrdili kar 24 okuženih oseb

Ljubljana, 8. julij – V Sloveniji so včeraj, 7. julija, po opravljenih testiranjih 1607 oseb, na novi koronavirus potrdili 24 okuženih oseb. Mirno lahko zapišemo, da se neresnost na vseh področjih že pozna, saj je stanje na infekcijski kliniki na meji kadrovskih in prostorskih zmogljivosti.

Tri okužbe z novim koronavirusom so v torek potrdili v Ljubljani in Kopru. Dve okužbi so odkrili v Slovenski Bistrici, Dravogradu, Rušah, Krškem in Šentjerneju, po eno pa v Kamniku, Novi Gorici, Vipavi, Piranu, Radovljici, Črenšovcih, Kočevju in v Zrečah, kažejo podatki sledilnika za covid-19.

14 bolnikov je hospitaliziranih, nihče ne potrebuje zdravljenja v intenzivni enoti. V torek je bilo v bolnišnico sprejetih pet bolnikov s covidom-19, trije pa so bili odpuščeni v domačo oskrbo.

Zaradi koronavirusne bolezni je v Sloveniji do zdaj umrlo 111 ljudi, v torek nihče. Potrjeno okuženih od začetka sledenja okužbam v naši državi je 1763.

Skupno število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je naraslo na 1763. Doslej je bilo pri nas skupno opravljenih 108986 testiranj.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 6. 7. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1607

– Št. pozitivnih: 24

– Št. hospitaliziranih: 14

– Št. oseb na intenzivni negi:0

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3 | 302

– Število umrlih: 0/111







Vlada je spremenila odlok o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi. Ta začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi, je povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Zbiranje do 50 oseb pa bo dovoljeno, če bo organizator vodil evidenco.

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

Potovanje je odsvetovano v Srbijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo ter na Kosovo. Potniki, ki pridejo iz teh držav, morajo v 14-dnevno karanteno. In še kazen, če ne upoštevate karatne od 400 do 4000 evrov.

Zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom, ki so v veliki meri posledica odhodov oziroma prihodov iz tujine, je avstrijska vlada izdala dodatna opozorila glede potovanj in zaostrila nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko.

Že pred tednom dni je Dunaj odsvetoval potovanja v šest držav Zahodnega Balkana, in sicer Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo, po novem pa odsvetuje potovanja tudi v Romunijo, Bolgarijo in Moldavijo.

Ob prihodu iz držav, za katere velja opozorilo pred potovanji, je obvezna 14-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na covid-19.

Na Hrvaškem so zadnji dan potrdili še 53 okužb z novim koronavirusom, en človek je umrl. V državi je trenutno 934 aktivnih okužb.

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN