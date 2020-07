V Sloveniji so včeraj, 8. julija na novi koronavirus potrdili 13 okuženih oseb; Na Hrvaškem kar 76 na novo okuženih

Ljubljana, 9. julij – V Sloveniji so včeraj, 8. julija, po opravljenih testiranjih 1271 oseb, na novi koronavirus potrdili 13 okuženih oseb. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 15 ljudi, umrl ni nihče.

Skupno število potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je naraslo na 1776. Doslej je bilo pri nas skupno opravljenih 110223 testiranj.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 8. 7. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1271

– Št. pozitivnih: 13

– Št. hospitaliziranih: 15

– Št. oseb na intenzivni negi:0

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 302

– Število umrlih: 0/111

Opolnoči, 8.7. 2020, je začel vladni odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi, ki določa, da je začasno prepovedano zbiranje, če se zbere več kot deset ljudi, ali pa je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je dovoljeno zbiranje do največ 50 ljudi, ob tem pa je obvezno narediti seznam prisotnih, v katerem so navedeni ime in priimek udeležencev, naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem, ali so se zbrali v zaprtem ali odprtem prostoru) ter čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Seznam se na zahtevo posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Če po enem mesecu NIJZ zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ-ja, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si. Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu.

Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729..

Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si.

Potovanje je odsvetovano v Srbijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo ter na Kosovo. Potniki, ki pridejo iz teh držav, morajo v 14-dnevno karanteno. In še kazen, če ne upoštevate karatne od 400 do 4000 evrov.

Za tiste, ki jih še vedno mika Hrvaška – Hrvaška sodi med države, kjer se najmanj upoštevajo navodilo nošenja zaščitnih mask.

Na Hrvaškem je trenutno 934 aktivno okuženih z novim koronavirusom. Od 76 na novo okuženih, do danes, 8. julija, jih je devet (9) v Istri, od tega je sedem prinesenih iz Srbije, Albanije in Zagreba. Največ novookuženih je v brodsko-posavski županiji (12) ter splitsko-dalmatinski in šibensko-kninski županiji s sedmimi novimi okužbami.

Na Hrvaškem je zaradi bolezni covid-19 do zdaj umrlo 114 ljudi, skupno število vseh okuženih pa je 3325. Najhuje je v prestolnici Zagreb (829 okuženih, 13 novookoženih in 19 umrlih), sledita splitsko-dalmatinska in osjećko-baranjska županija.

In še to! Hrvaška ostaja za Slovenijo in EU na rumenem seznamu držav, čeprav, kot kažejo podatki, stanje pri naši južni sosedi ni prav ustrezno.

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN