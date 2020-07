Narodni dom, danes, 13. julija 2020, (ne)vrnjen slovenski narodni skupnosti

Danes, 13. julij 2020, je »velik« dan za vse Slovence, predvsem pa slovenske narodne skupnosti, ki živi v Italiji. Namreč Narodni dom v Trstu, ki je bil osrednja kulturna ustanova tržaških Slovencev na ulici Filzi 14 je bil zgrajen v letih od 1901 do 1904 po načrtih arhitekta Maksa Fabianija. Z eno besedo Narodni dom je bil pomemben simbol slovenstva predvsem pa dokaz slovanske navzočnosti v Trstu.

13. julija 1920 so Narodni dom napadli in požgali italijanski nacionalisti ter fašisti v okviru pogroma nad slovenskimi in slovanskimi ustanovami ter podjetji v Trstu.

Kot reparacijo za požig Narodnega doma je slovenska narodna skupnost dobila slovenski kulturni center, pri katerem pa je italijanska vlada financirala le ogrodje stavbe, notranjo opremo so financirale republike Jugoslavije. Med letoma 1988 in 1990 je bil Narodni dom obnovljen in naj bi bil v celoti vrnjen slovenski narodni skupnosti. To se še ni uresničilo, saj večino stavbe zaseda Visoka šola modernih jezikov za tolmače in prevajalce Univerze v Trstu. Leta 2004 se je v poslopje vselilo le slovensko informativno središče.





No in zdaj leta 2020 sto let po požigu naj bi bil (nekateri mislijo, da je že) Narodni dom v celoti vrnjen slovenski narodni skupnosti.

Res je le to, da je to dokaz, da slovenska narodna skupnosti, ki živi v Italiji ostaja in obstaja kljub vsem nacističnim ter fašističnim pritiskom nanjo. Je tudi dokaz, da bo živela tudi v prihodnje in slovenstvu zadržala prostor, ki mu gre v Trstu in njegovem zaledju ter delu sedanje Italija.

Čeprav je res, da je 100 let dolgo obdobje, da so se miselni vzorci pretežnega dela ljudi oddaljili od krute preteklosti, ki so jo morali prenašati Slovenci s strani Italijanov v tem obdobju do danes, žal še tudi v prihodnosti. Namreč, danes, 13. julija 2020, (ne)vrnjen slovenski narodni skupnosti še ne pomeni prave sprave.

Saj vemo, da to niste vedeli, če ne zdaj veste!

-podpis protokol o nameri, ki določa korake za prenos lastništva Narodnega doma.

– pravno-tehnične zadeve in sporazume. Zaščitni zakon 38/2001 v 19. členu v zvezi z vrnitvijo Narodnega doma predvideva konvencijo med Deželo FJK in tržaško univerzo. To določilo bi se moralo uresničiti v roku petih let (zapadlost je bila l. 2006), a tudi v naslednjih šestih mesecih ni bil izdan noben odlok predsednika ministrskega sveta. Vse to se ni zgodilo, ker niso bila izpolnjena določila člena. Dne 9. novembra leta 2017 sta zunanja ministra Karl Erjavec in Angelino Alfano podpisala sporazum (Agreed minutes – potrjeni zapisnik), ki je določil, “da se pospeši postopek vrnitve in prenove stavbe do konca leta 2020”. Kasneje, oktobra 2019, sta se predsednika obeh krovnih organizacij slovenske manjšine udeležila zasedanja vladnega omizja za slovensko manjšino v Rimu; sklical ga je državni podtajnik pri notranjem ministrstvu Achille Variati. Ta je v uvodu potrdil, da se opira na izraženo politično voljo dveh držav, potrjeno tudi s sporazumom Erjavec – Alfano. Na istem sestanku je predstavnik Dežele FJK odbornik Pierpaolo Roberti zatrdil, da si Dežela FJK ne želi lastništva Narodnega doma, drugače ne bi mogli govoriti o resnični vrnitvi Narodnega doma organizacijam slovenske manjšine. Zato je podtajnik Variati predlagal izdelavo študije, ki jo je finančno podprla Dežela FJK, in s tem zadolžil tržaškega prefekta za vodenje dialoga med udeleženci postopka vračanja. Krovni organizaciji SSO in SKGZ sta soglašali s prevzemom vloge subjekta, ki bi prevzel lastnino in upravljanje Narodnega doma. S Ksenijo Dobrila (SKGZ) sva se 24. januarja 2020 pisno zavezala, da bova ustanovila pravni subjekt (fundacijo), ki bo prevzel last in upravljanje Narodnega doma. Zato menim, da iz navedenih razlogov ni drugih opcij kot ta, da se pogovorimo o lastnini.

Zastopnika krovnih organiazcij SSO in SKGZ sta pod večer 8. julija pri notarju Damjanu Hledetu v Gradišču ob Soči podpisala ustanovno listino Fundacije Narodni dom. Znotraj postopka, ki ga predvideva protokol o prenosu stavbe v ulici Filzi, bo Fundacija postala lastnica Narodnega doma.

Za izročitev Narodnega doma Slovencem bo moral italijanski parlament spremeniti tudi 19. člen zaščitnega zakona za slovensko manjšino iz leta 2001, kar naj bi se zgodilo predvidoma jeseni letos. Trenutno v tem zakonu ni predvideno lastništvo Narodnega doma, pač pa zgolj uporaba.

Stvar pietete je tudi, da se pokoplje vse “žrtve”, ki so jih pometali v brezna – tako kot Slovenija sedaj svoje vrača na površino in jih identificira ter poskrbi za pokop in obeležje.

Isti dan kot so požgali Narodni dom, so italijanski fašisti, nacionalisti in šovinisti uničevali tudi druge slovenske in slovanske institucije v Trstu. Med drugim so uničili sledeče:

– Odvetniška pisarna in stanovanje dr. Kimovca na Trgu Oberdan 5.

– Gostilna Lenček “Al Gallo” na Trgu Oberdan 6.

– Kavarna “Al Commercio” v Ulici XXX Ottobre 18.

– Podružnica Ljubljanske kreditne banke v Ulici XXX Ottobre 11.

– Odvetniška pisarna dr. Josipa Vilfana v Ulici XXX Ottobre 13.

– Splošna hranilnica v Ulici Torre Bianca 39.

– Ljudska šola srbske cerkvene skupnosti v Ulici Bellini.

– Odvetniška pisarna dr. Mateja Pretnerja in dr. Henrika Okretiča v Ulici Machiavelli 15.

– Odvetniška pisarna dr. Josipa Abrama in dr. Josipa Agneletta v Ulici Genova 11.

– Jadranska banka na vogalu ulic Cassa di Risparmio in S. Niccolò.

– Hrvatska štedionica na Borznem trgu 3.

– Špedicijska družb Balkan na Nabrežju Nazario Sauro 14.

– Urad in stanovanje delegata Kraljestva SHS na Trgu Venezia 1.

– Knjigarna in papirnica Jaka Štoka v Ulici Milano 37.

– Podjetje Franz&Kranz v Ulici Machiavelli 32 (solastnik podjetja je bil Čeh).

– Skladišče trgovca Andreja Perka v Ulici S. Niccolò 3.

– Gostilna Makarska v Ulici San Lorenzo 5.

– Trgovina čevljev Josipa Stančiča na Piazza Vecchia 5.

– Trgovina pijač Drage Štoka v Ulici C. Battisti 29.

– Tiskarna Edinost v Ulici sv. Frančiška 20.

– Odvetniška pisarna in stanovanje dr. Kimovca na Trgu Oberdan 5. – Gostilna Lenček “Al Gallo” na Trgu Oberdan 6. – Kavarna “Al Commercio” v Ulici XXX Ottobre 18. – Podružnica Ljubljanske kreditne banke v Ulici XXX Ottobre 11. – Odvetniška pisarna dr. Josipa Vilfana v Ulici XXX Ottobre 13. – Splošna hranilnica v Ulici Torre Bianca 39. – Ljudska šola srbske cerkvene skupnosti v Ulici Bellini. – Odvetniška pisarna dr. Mateja Pretnerja in dr. Henrika Okretiča v Ulici Machiavelli 15. – Odvetniška pisarna dr. Josipa Abrama in dr. Josipa Agneletta v Ulici Genova 11. – Jadranska banka na vogalu ulic Cassa di Risparmio in S. Niccolò. – Hrvatska štedionica na Borznem trgu 3. – Špedicijska družb Balkan na Nabrežju Nazario Sauro 14. – Urad in stanovanje delegata Kraljestva SHS na Trgu Venezia 1. – Knjigarna in papirnica Jaka Štoka v Ulici Milano 37. – Podjetje Franz&Kranz v Ulici Machiavelli 32 (solastnik podjetja je bil Čeh). – Skladišče trgovca Andreja Perka v Ulici S. Niccolò 3. – Gostilna Makarska v Ulici San Lorenzo 5. – Trgovina čevljev Josipa Stančiča na Piazza Vecchia 5. – Trgovina pijač Drage Štoka v Ulici C. Battisti 29. – Tiskarna Edinost v Ulici sv. Frančiška 20. pomembno je, da dejansko pride Narodni dom v last Slovencev, ne le zgolj v uporabo ali dolgoročni najem

Tudi Judje so dobili nazaj lastnino ter odškodnino za prestano, poleg tega, da so se morali storilci pred celim svetom posuti s pepelom

potrebna je rehabilitacija ustreljenih junakov na Bazovici, ker jih italijanska država še vedno vodi kot teroriste

potrebno je priznanje vseh zločinov proti Slovencem, ki jih še zdaj zanikajo – umori civilistov med prvo in drugo svetovno vojno na grozovit način, siljenje pitja motornega olja, pobijanja nič hudega slutečih civilistov kar na ulicah Trsta in Gorice ter Benečije, zverinskega mučenja v tržaškem zaporu, obsodba vseh italijanskih zločincev, ki jim je Italija nudila zatočišče po drugi vojni…./Objavo pripravila: Marko Lavrenčič in Janez Temlin/Foto: vir: Wikipedia