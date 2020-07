Počivalšek, kot kaže, ne loči, kaj je kampus in kaj inŠtitut; Upamo, da vsaj loči kravo od bika

Izola, 17. julij 2020 – Danes, 17 julija, je Izolo obiskal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in na svojem Twittu zapisal, kot vidite na fotografiji.

A po zapisanem kaže, da slovenski minister za gospodarstvo ne ve, kaj je univerzitetni kampus in kaj inštitut. Ker je tako, mu bomo nekoliko pomagali (kampus je glavno stičišče študentskih idej, dejavnosti in podpornih storitev, ki jih vsak študent potrebuje v času svojega študij – inštitút pa je samostojen zavod ali oddelek na univerzi ali znanstveni ustanovi za znanstveno raziskovanje) .

No, in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je danes obiskal inštitút (ne kampus, ker dvomimo, da so mu ga pokazali) v izgradnji imenovan Center odličnosti InnoRenew CoE, ki se na svoji spletni strani predstavlja tako: »Temeljna ideja projekta InnoRenew CoE je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, čigar delovanje bo posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek bo na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju« je zapisano med drugim spletni strani novega Centra odličnosti InnoRenew CoE.

No, zraven, kjer gradijo Center odličnosti InnoRenew CoE pa res stoji Kampus 1.0 – Univerze Primorske, ki pa je nedelujoč objekt. In sicer objekt, ki razpada že dobra tri leta. Še več! V tem objektu polnem nedelujoče opreme, ki ga je na podarjenem zemljišču občine Izola zgrabila Univerza Primorske (gradila ga je skoraj 10 let), in sicer s pomočjo evropskih sredstev in denarjev slovenskih davkoplačevalcev (kar javno predstavljajo, kot državna sredstva).

In po požaru v začetku leta 2017 je Univerzitetni kampus 1.0 ta ne služi svojemu namenu. Je pa shajališče mladih Izolanov, ki tu ob večerih pokadijo kak joint, uničujejo vhod v univerzitetni kampus. No, je pa od časa do časa tudi zatočišče koz, ki se pasejo na območju kampusa, kjer se le redko pojavi nekdo, da pokosi območje okoli istega.

Univerzitetni kampus Livade Izola – “obiskovalka”. ki smo jo posneli ob “obisku” nedelujočega kampusa

Saj res! Pozabili smo omeniti, da bo Center odličnosti InnoRenew CoE, ki ga minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek imenuje tudi »kampus«, ki ima v svoji dejavnosti zapisano, da bo raziskoval področja gozdno-lesnega sektorja. A bo tu naletel na kar nekaj težav, saj v Izoli in pobočju nad Izolo imajo samo grmičevje in ne gozda. Je pa res, da naj bi na področju Izole posadili kar 3000 dreves, ki pa bodo zrasla za dejavnost, ki jo bo obravnaval Center odličnosti InnoRenew CoE, ko bo, tako pisca tega pogleda, kot Zdravka Počivalška, že dolgo prekrivala slovenska zemlja v globini 1.8 do 2. metrov.

Pa še to za zaključek! Naš prvi pogled je, ne, to je naša trditev, da minister Počivalšek zagotovo ne loči univerzitetnega kampusa od inštitúta. Upamo pa, da vsaj razlikuje kravo od bika, kar je njegovo področje. Drugi naš pogled pa je ta, da Izola od vloženih evropskih sredstev in davkoplačevalskega denarja (šlo bo za dobrih 70 milijonov) ne bo imela veliko.

Je pa res, da v to nerentabilno naložbo na področju Livade 6, občina Izola razen zemljišča ni prispevala nič. Pa tudi to, da zato sama nima potrebnih idej, kam usmerjati razvoj občine. To pa, da nima idej, s svojim Twitom dokazuje tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek./Objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: LN