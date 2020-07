V Sloveniji spet 19 na novo okuženih; Od ponedeljka spremembe glede vročanja karantenskih odločb

Ljubljana, 17. julij –

V Sloveniji so včeraj, 16. julija, po opravljenih testiranjih 1032 oseb, na novi koronavirus potrdili 19 okuženih oseb. V bolnišnici se zaradi covida-19 zdravi 18 ljudi, od teh se eden zdravi na intenzivni negi. Za covid-19 ni umrl nihče, razen že prej 112 ljudi.

Od začetka sistematičnega testiranja na covid-19 je bilo tako v državi opravljenih 119.029 testov, pri čemer je bilo potrjeno okuženih 1916 ljudi. Trenutno je okuženih 267 ljudi.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 16. 7. 2020 (00:00-24:00): – Št. testiranj: 1012 – Št. pozitivnih: 19 – Št. hospitaliziranih: 19 – Št. oseb na intenzivni negi:1 – Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 313 – Število umrlih: 0/112

Spremembe glede vročanja karantenskih odločb: od ponedeljka na vseh mejnih prehodih

Uradni govorec za covid-19 Jelko Kacin je na novinarski konferenci pojasnil, da epidemiološko gledano “uspešno drsimo navzdol”, saj vsak okuženi okuži manj kot enega. “Uspešno smo zamejili vnos virusa iz držav Zahodnega Balkana,” je še dejal. Spomnil je, da je vlada v četrtek zvečer izdala odlok o karantenskih odločbah, ki bo začel veljati v ponedeljek. Zdravstvenemu inšpektoratu bo namreč na pomoč priskočila slovenska policija, saj bodo ljudje, ki jim bo odrejena karantena (oziroma to pričakujejo) lahko vstopale v državo na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki.

Policist bo nato skeniral osebni dokument, ga poslal zdravstvenemu inšpektorju, ta pa mu bo čez nekaj minut (5–7 minut) poslal odločbo, ki jo bo policist vročil osebi, ki prečka mejo, je podrobneje nov sistem pojasnil notranji minister Aleš Hojs.

Hrvaška je v zadnjih 24 urah zabeležila 98 (podatek še ni dokončen) na novo okuženih, kar je skupaj 4137 okuženih.

In še to! Ministrstvo za zdravje daje informacije glede karantenskih odločb po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15.30. Podatke pa je mogoče dobiti po elektronski pošti na naslovu karantena.mz@gov.si . Objavili so tudi druge kontaktne številke in elektronske naslove za informacije o novem koronavirusu. Za zdravstvena priporočila in napotke je treba poklicati Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729.. Informacije glede prehoda meje dajejo v klicnem centru za koronavirus policije na telefonski številki 01 514 70 01, elektronski pošti na info.koronavirus@policija.si

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN