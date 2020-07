V Sloveniji 6 na novo okuženih, na Hrvaškem 92 in v Avstriji 82

Ljubljana/Zagreb/Dunaj, 19. julij – V soboto, 18. julija je bilo v Sloveniji po 480 opravljenih testiranjih potrjenih 6 okužb z novim koronavirusom. En okuženi bolnik je umrl. Trenutno je hospitaliziranih 18 bolnikov, dva sta na intenzivni negi. Število okuženih v že zaprtem odranskem vrtcu je naraslo na pet.

Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih 120.536 testiranj, potrjenih pa je bilo 1946 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V soboto je umrl en bolnik s covidom-19, skupno število umrlih v Sloveniji je tako naraslo na 112. Gre za prvo smrt bolnika z novim koronavirusom po 1. juniju. 23. junija se je statistika s 109 sicer dvignila na 111, a je šlo za naknaden vnos dveh bolnikov, ki sta umrla v aprilu.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 18. 7. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 480

– Št. pozitivnih: 6

– Št. hospitaliziranih: 18

– Št. oseb na intenzivni negi:2

– Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 313

– Število umrlih: 0/112

Pri južnih in severnih sosedih…

Avstrija: Na Dunaju so v srbski pravoslavni cerkvi ugotovili žarišče koronavirusa. Do zdaj so pri sedmih ljudeh, ki so se nahajali tam, so testi pokazali, da so pozitivno.

Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženi zmanjšalo iz več kot sto v preteklih dneh, je ministrstvo za notranje zadeve v nedeljo sporočilo, da je bilo v 24-urni primerjavi (od 9.30 dalje) 82 novih ugotovljeno prej omenjeni 82 primerov, večina v Zgornji Avstriji.

Hrvaška: Danes, 19. julija, so iz Hrvaške sporočili, da so v minulih 24 urah zabeležili 92 na novo okuženih. Ali skupno doslej 4345 oseb. Do zdaj so na Hrvaškem testirali skupaj 103.104 oseb, od toga 915 v minulih 24 urah.

Zato ne pozabite! Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/