V Sloveniji včeraj 27 okužb z novim koronavirusom, na Hrvaškem 104 in v Avstriji 170

Ljubljana/Zagreb/Dunaj, 23. julij – V sredo, 22. julija, je bilo v Sloveniji po 935 opravljenih testiranjih potrjenih 27 okužb z novim koronavirusom. Tokrat za covid-19 ni umrl nihče, skupa doslej 115 . Po 27 na novo okuženih je skupno število potrjenih primerov naraslo na 2033. Doslej je bilo po podatkih ministrstva za zdravje opravljenih 123.906 testov. V sredo je hospitalizaciji 24 ljudi ob tem, da sta intenzivne nege potrebna dva bolnika

V sredo, 22. julija, je bilo 10 novih okužb potrjenih pri občanih Hrastnika, pet pa pri občanih Ljubljane, dve pri občanih Kamnika. Po en nov primer je bil potrjen pri občanih Šentjurja, Postojne, Vipave, Radovljice, Jesenic, Naklega, Trebnjega, Prebolda, Škofje Loke in Polzele.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 22. 7. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 935

– Št. pozitivnih: 27

– Št. hospitaliziranih: 24

– Št. oseb na intenzivni negi: 2

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: –

– Število umrlih: 0/115

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 104 na novo okužene, obolelih pa imajo danes 1.112. 132 oseb imajo na zdravljenju, sedem (7) pas jih je v intenzivni negi. V zadnjih 24 urah so testirali 1417 oseb. Do zdaj so na Hrvaškem testirali skupaj 108.222 oseb. In še to, da po poročili različnih medijev Hrvaško zapuščajo Nizozemci, ker je njihova država Hrvaško uvrstila v oranžno področje, to pa pomeni, da bodo morali po vrnitvi v domovino v 14-dnevno karanteno.

Kaj bo rekla naša vlada na to kritično stanje pri naših južnih sosedih, kjer je tudi vse več okuženih v »slovenski« destinacijo – hrvaški Istri bomo poročali, ko se bodo na Gregorčičevi in Trubarjevi ojunačili.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženi naraslo na kar 170. Trenutno okuženih pa imajo 1.445.

Ob tem velja dodati, da je avstrijska vlada že v torek pripravila dodatne ukrepe, ki stopijo v veljavo ta petek, 24. julija. In sicer, da boste v Avstriji morali ob sedanjem ukrepu, da je obvezna nošenje mask v javnih prevoznih sredstvi, od petka te nositi še v trgovskih centrih, bankah, kar velja za vso strežno osebje.

In kje še velja zahteva za nošenje mask v Avstriji? Obveznost nošenja maske ni bila nikoli ukinjena v bolnišnicah, lekarnah in zdravniških ordinacijah, še naprej pa se uporablja v javnem prevozu in taksijih, pa tudi pri ponudnikih storitev v razmiku enega metra. Novost je, da morajo obiskovalci zdravstvenih ustanov, kot so domovi za ostarele in zdravilišča, spet nositi masko.

Pa še to! Vsi državljani držav iz Balkana (razen Slovenije in Hrvaške) bodo morali v 14 dnevno karanteno, če ne bodo imeli veljavnega testa, da niso okuženi (ne sme biti starejši od 72 ur).

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/

Ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

