Od ponedeljka, 26. julija, strožja pravila za vstop v Avstrijo

V Avstriji so po ne prav vzpodbudnemu stanju na področju okužb s koronavirusom s ponedeljkom, 26. julija, še poostrujejo ukrepi za vstop v njihovo državo.

Kot poroča avstrijski časnik Kurier bodo tako Avstrijci kot državljani EU, ki prihajajo z območja z visokim tveganjem, kot sta Zahodni Balkan ali ZDA, lahko vstopali v državo le s veljavnim testom in karanteno. Državljani tretjih držav pa samo v izjemnih primerih.

Potovanje je tveganje – to je bilo jasno že na začetku po opustitvi v juniju. Nekaj ​​žarišč so v Avstriji namreč pred tedni ustvarili povratniki z Balkana;

Zato je prišlo do oblikovanje nove uredbe bolj zapletena, kot so bile dosedanje. Namreč avstrijska vlada je po fiasku na ustavnem sodišču ta teden, ki je dve vladni uredb razglasila za nezakoniti ni hotela več tvegati.

Omejitve so bile napovedane že ta torek, strokovnjaki na ministrstvu za zdravje in pravni izvedenci pa so nato do včeraj, 24. julija, ustrezen odlok, ki naj ne bi bil v nasprotju s prej odloki, ki so »padli« na ustavnem sodišču.

In zato bodo uredbe strožja od pričakovanj v nekaterih pogledih, in sicer:

Za državljane tretjih držav, ki ne prebivajo v Avstriji, vstopa v veljavo osnovna prepoved vstopa od ponedeljka, 26. julija, od polnoči. Edine izjeme so za prijave preko schengenskega območja in nekaterih držav, za ključne delavce in potnike, ki se v Avstriji ne ustavijo, torej so v tranzitu skozi Avstrijo.

Za ljudi (avstrijski državljani in stalno prijavljeni v Avstriji), ki so trenutno v tujini, bo nova uredba začela veljati šele od 1. avgusta. Tako, da se ti lahko pravočasno vrnejo domov.

Za vstop državljanov iz 32 držav, ki veljajo za ogrožena območja, je potreben negativen PCR test – to ne vključuje le držav Zahodnega Balkana, kot so prej mislili, temveč tudi ZDA in Rusija.

KURIER je v ta pripravil in objavil odgovore na najpomembnejša vprašanja, ki ji morajo proučiti tako Avstrijci, kot drugi, ki bi želeli vstopiti v Avstrijo:

Katere države so ogrožena območja – in zakaj?

Obstajajo države, za katere je bila (zaradi najvišjega števila novih okužb) izrečena najvišja stopnja 6 opozoril, in sicer: poleg držav Zahodnega Balkana te vključujejo tudi države EU, kot so Portugalska, Romunija, Švedska in Ukrajina (podroben seznam spodaj).

Pod katerimi pogoji lahko vstopite iz teh držav?

Avstrijci, državljani EU in EGP ter Švicarji potrebujejo negativni PCR test, potrjen v zdravstvenem spričevalu, ki ne sme biti daljši od 72 ur. Če testiranje v tujini ni bilo mogoče, je treba PCR test v 48 urah na lastne stroške opraviti v Avstriji. Začeti je treba samonadzorovan (domači) karanteno, dokler ni na voljo negativni test. Prizadeti morajo predložiti tudi potrdilo o nastanitvi – verjetno, da lahko zdravstveni organ preveri lokacijo testiranca.

Pod katerimi pogoji je dovoljen vstop državljanov tretjih držav?

Načeloma iz uredbe jasno izhaja, da so meje pod posebno kontrolo za državljane tretjih držav brez prebivališča v Avstriji. Izjema je za tiste, ki se srečajo s schengenskim območjem in so lahko v zadnjih treh dneh negativni PCR test. Toda tudi v tem primeru morajo za deset dni v karanteno. Prvotno se je govorilo 14 dni. Zgodnje “brezplačno testiranje” ni več mogoče. Prav tako morajo predložiti potrditev nastanitve. Stroške karantene pa morajo kriti sami.

Ali obstaja izjema za državljane tretjih držav, ki delajo v Avstriji?

Da – velja za negovalno osebje, sezonske delavce in diplomate. Če niso bili v državi, ki je ves čas razvrščena kot varna, lahko vstopijo v državo, vendar morajo pokazati tudi negativni PCR test in izpolnjevati desetdnevno karanteno. Toda lahke se “osvobodite” karantene, ko se dokaže je bil test negativen, kar tudi pomeni, da lahko zapustite karanteno in spet delate normalno.

Potniki v tranzitu lahko vstopijo tudi z zdravstvenim spričevalom z negativnim testom PCR. Ni pa jim treba biti v karanteni.

Kdo še lahko prosto vstopi v Avstrijo?

Avstrijci, državljani EU in EGP ter državljani Švice nimajo težav, če so bili v državi, v kateri so razmere v zadnjih desetih dneh stabilne. Dobre novice za vse dopustnike – Italija, Hrvaška, Slovenija, Grčija, Ciper, Španija (še vedno) veljajo za varne.

Ali so družinske obveznosti tudi razlog za prost vstop?

Da, v skladu z uredbo, vendar le zaradi “posebnih razlogov”, na primer vstopa življenjskih partnerjev ali ob priložnostih, kot so poroke in krsti.

In kakšne so omejitve za Avstrijce v drugih državah?

Finska in Tunizija sta zaradi vse večjega števila okužb ponovno uvedli karanteno za Avstrijce.

Torej zdaj veste kako in pod kakšnimi pogoji lahko vstopate v Avstrijo s ponedeljkom, 26. julija, ko ta še poostruje ukrepe za vstop v njihovo državo.

Ob tem velja dodati, da po vstopu v Avstrijo morate upoštevati posebne varovalne pristope, in sicer, vse, ki so veljali doslej razmak, število ljudi, ki se smejo družiti, OBVEZNO nošene mask v vseh javnih prevozni sredstvi, trgovskih centrih, poštnih uradih, ostalih javnih institucijah ter že pred določenih področjih, kot so zdravstveni domovi, bolnišnice in kot dodatek ob obiskih domov za starejše, vseh vrst.

In še podatek, ki bo prizadel ne samo Avstrijce ampak tudi Slovence in druge, ki bi želeli obiskati Finsko – Poleg Avstrije in Slovenije so Finci s seznama brez omejitev umaknili tudi Švico. Finske meje pa so med drugim še naprej odprte za popotnike iz Nemčije, Italije, Madžarske in Grčije./Priredil J. Temlin/ Fotografije le ponazoritvene/LN