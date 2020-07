V Sloveniji včeraj 24 na novo okuženih, na Hrvaškem 78 in v Avstriji 105

Ljubljana, 30. julij – V sreda, 29. julija, je bilo v Sloveniji po 879 opravljenih testiranjih potrjenih 24 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 se v bolnišnicah zdravi 22 bolnikov, pet jih potrebuje intenzivno nego.

Skupno je pri nas umrlo 118 ljudi, potrdili so 2139 okužb. Kot je na novinarski konferenci dejala Špela Horjak, je epidemiološka raziskava pokazala, da so štiri nove okužbe odkrite v Hrastniku, ena od teh v domu za starejše. “Podatki od včeraj in danes so pokazali, da je 50 odstotkov novih okužb v delovnih organizacijah,” je dejala in pozvala k spoštovanju samozaščitnih ukrepov, “saj lahko sami preprečimo nadaljnje širjenje okužb.”

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 29. 7. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 879

– Št. pozitivnih: 24

– Št. hospitaliziranih: 22

– Št. oseb na intenzivni negi: 2

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: –

– Število umrlih: 0/118

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 78 na novo okuženih, obolelih pa imajo danes 753. Do danes je na Hrvaškem umrlo 144 oseb. Čudno je, da Slovenija mirno prenaša te velike nihaje okuženosti na Hrvaškem, kjer ima več deset tisoč svojih državljanov. Še bil čudno je, da to mirno prenaša EU, saj naj bi se na Hrvaškem nahajajo turisti iz držav, ki imamo omen ali celo prepovedan vstop v EU

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih naraslo na 105 oseb. Trenutno okuženih pa (naj bi bilo) imajo 1.609 okuženih.

