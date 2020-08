V Sloveniji odkrili devet okuženih, na Hrvaškem 24 in v Avstriji 104

Ljubljana, 4. avgust – V Sloveniji so v ponedeljek, 3. avgusta, ob 890 testiranjih potrdili devet (9) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, dve osebi s covidom-19 potrebujeta intenzivno zdravljenje. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo odpustili tri bolnike, zaradi covida-19 pa je umrla ena oseba.



Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 3. 8. 2020 (00:00-24:00):

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 3. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 890

– Št. pozitivnih: 9

– Št. hospitaliziranih: 22

– Št. oseb na intenzivni negi: 2

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

– Število umrlih: 1

— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) 03. avgust 2020

In še to! Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so od 22. maja do 2. avgusta opravili 614 samoplačniških testiranj na covid-19, pozitivne so bile tri osebe. Testiranje sicer stane 93 evrov, na odvzem brisa pa se posamezniki lahko naročijo na elektronski naslov covid19test@kclj.si ali po telefonu na številko 01 522 20 45 vsak dan med 8.00 in 10.00.Posameznik, ki se je testiral, izvid prejme v roku 24 ur od odvzema vzorcev na elektronski naslov, če je tako označil ob naročilu. Sicer lahko izvid osebno prevzame naslednji dan po odvzemu brisa med 12.00 in 16.00 na sprejemnem okencu montažne enote Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Če je izvid pozitiven, testiranega posameznika osebno pokliče zdravnik epidemiolog po telefonu.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 24 na novo okuženih, obolelih pa imajo danes 647. Do danes je na Hrvaškem umrlo 154 ljudi.117 oseb potrebuje bolnišnično oskrbo, sedem pa jih potrebuje intenzivno nego. V minulih 24 urah so na hrvaškem testirali 113 oseb, skupaj doslej vseh 123 199.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih naraslo za 104. Trenutno okuženih pa (naj bi bilo) imajo 1.434 ljudi. Po deželah (Dunaj je tudi dežela) je prav v glavnem mestu Avstrije največ okuženih. Kot poroča avstrijski častnik Kurier, naj bi v vojašnici Schwarzenberg, bilo okuženih več vojakov, koliko častnik ne poroča.

Pa še to! Vsi državljani držav iz Balkana (razen Slovenije in Hrvaške) bodo morali v 14 dnevno karanteno, če ne bodo imeli veljavnega testa, da niso okuženi (ne sme biti starejši od 72 ur). Velja dodati, da od danes, 27. julija so v Avstriji uvedli nove strožje ukrepe, predvsem za uporabo mask na vseh ravneh…več o tem: https://wordpress.com/block-editor/post/ljnovice.si/10996

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN