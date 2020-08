V Slovenija odkrili 18 okuženih, na Hrvaškem 58 in v Avstriji 77

Ljubljana, 5. avgust – V Sloveniji so v torek, 4. avgusta, ob 890 testiranjih potrdili osemnajst (18) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 22 oseb, tri osebe s covidom-19 potrebujejo intenzivno zdravljenje. Zaradi covida-19 je umrl en bolnik.

Po podatkih sledilnika covid-19 so bile tri okužbe potrjene v Šmarju pri Jelšah, po dve v Ljubljani in Kranju, po ena pa v Rogaški Slatini, Rogatcu, Velenju, Celju, Postojni, Vipavi, Polzeli, Pesnici, Tržiču in na Igu. Ena okužba pa je bila potrjena pri tujem državljanu.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 4. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 974

– Št. pozitivnih: 18

– Št. hospitaliziranih: 22

– Št. oseb na intenzivni negi: 3

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2

– Število umrlih: 1

Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike je pojasnila, da so nove okužbe razpršene po državi in ne moremo govoriti o nekem večjem žarišču. Nekaj okužb so našli v novih krajih, večina pa v tam, kjer so posamezne primere potrdili že v zadnjih dneh. “Gre za lokalno širjenje, ki je v tej fazi epidemije pričakovano,” je pojasnila infektologinja.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 58 na novo okuženih, obolelih pa imajo danes 633. Do danes je na Hrvaškem umrlo 154 ljudi.111 oseb potrebuje bolnišnično oskrbo, sedem pa jih potrebuje intenzivno nego. V minulih 24 urah so na hrvaškem testirali 1167 oseb, skupaj doslej vseh 124 383.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih naraslo za 77. Trenutno okuženih pa (naj bi bilo) imajo 1.383 ljudi. Po deželah (Dunaj je tudi dežela) je prav v glavnem mestu Avstrije največ okuženih.

Pa še to! Vsi državljani držav iz Balkana (razen Slovenije in Hrvaške) bodo morali v 14 dnevno karanteno, če ne bodo imeli veljavnega testa, da niso okuženi (ne sme biti starejši od 72 ur). Velja dodati, da od danes, 27. julija so v Avstriji uvedli nove strožje ukrepe, predvsem za uporabo mask na vseh ravneh…več o tem: https://wordpress.com/block-editor/post/ljnovice.si/10996

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/