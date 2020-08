Kako je mogoče, da Miroslav Cerar in Jani Möderndorfer prejemata za eno poslansko mesto vsak svoje plačilo

To je dokaz, da v Sloveniji živimo res v neurejeni državi. In razlog za to trditev? Namreč, nekdanji minister za zunanje zadeve Miroslav Cerar, ki je to mesto zasedal v imenu stranke SMC in bi se po odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika vlade moral (lahko) vrnil v poslanske klopi, to ni storil ampak je izstopil iz stranke SMC in mesto prepustil Janiju Möderndorferju, ki ga je nadomestil na poslanskem mestu, ko se je on svaljkal na mestu zunanjega ministra.

In kaj je tu sporno? To, da je “veliki” pravnik Miroslav Cerar, kot zapisano, po razpadu vlade zapustil stranko SMC in prepustil »nadomestku« Janiju Möderndorferju svoje poslansko mesto.

In kaj pri tem narobe, boste rekli? To, da se je Cerar, namesto da bi po izstopu iz stranke SMC vrnil na svoje delovno mesto na Pravno fakulteto, potuhnil in mirno zahteval prejemanje poslanskega nadomestila, do katerega, vsaj po našem mnenju, ni bil upravičen, saj je stranko SMC zapustil in, kot že rečeno svoje poslansko mesto prepustil svojemu »nadomestku«, ki pa je prebežal v Šarčev LMŠ.

No, ob vsej tej kolobociji je zanimivo to, da je Miroslav Cerar samo za mesec julij prejel 3.238 evrov bruto plače, njegov “nadomestek”, ki je s Cerarjevim izstopom in odpovedjo poslanskemu mestu, v tem času (za mesec julij) prejel 4.155,66 evrov plače. Torej, skupaj oba, praktično za eno poslansko mesto, molzeta državo, in sicer Cerar s 3.239 evri in Möderndorfer s 4.155,66 evrov, skupaj oba pospravita v svoje denarnice 7.393,66 evrov.

Ker je Jani Möderndorfer pobegnil iz SMC v LMŠ, bi bilo edino logično, da Cerar po zapustitvi SMC ostane brez nadomestila. Namreč, zakaj bi davkoplačevalci plačevali poslansko nadomestilo za Cerarja in še plačo prebeglemu Janiju Möderndorferju v LMŠ, ki znaša 4.155,66 evrov.

Vidite, to je norost brez primere. Narobe! Nori smo državljani, ki to dobesedno krajo državne blagajne dopuščamo, medtem ko nekateri živijo in delajo za minimalno plačo, da ne govorimo o več kot 350 tisoč upokojencih, ki prejemajo manj kot 500 evrov pokojnine.

Prepričani smo, da imajo tako ureditev le v državah, kjer so državljani dobesedno nori, da se dajo na ta način okrasti, kar pa je pri nas celo zakonito (seveda, ker imamo tako bedaste in prirejene zakone političnim izkoriščevalcem).

Zato se res velja vprašati, kako je mogoče, da imamo takšne zakone, ki omogočajo, da Miroslav Cerar in Jani Möderndorfer prejemata za eno poslansko mesto vsak svoje plačilo. Da smo natančni! Prvi, za nedelo, drugi pa za besedičenje v DZ brez učinka za državljane, ki obema zagotavljajo lagodno življenje, medtem ko večina delavk in delavcev v Sloveniji za pošteno delo zasluži minimalno plačo 940,58 evrov bruto (od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 – Zakon o minimalni plači)./Objavi pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv LM