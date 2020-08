V Sloveniji okuženih 31, na Hrvaškem 130 in v Avstriji, kar 194

Ljubljana, 12. avgusta – V Sloveniji so v torek, 11. avgusta, ob 1118 testiranjih potrdili kar enaintrideset (31) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 23 oseb, dve osebe s covidom-19 potrebujeta intenzivno zdravljenje. En človek je bil odpuščen iz bolnišnice, sporoča vlada. Zaradi covida-19 ni umrl niče, doslej skupaj 157. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo niso odpustili enega bolnika.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 11. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 1118

– Št. pozitivnih: 31

– Št. hospitaliziranih: 23

– Št. oseb na intenzivni negi: 2

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1

– Število umrlih: 0/157

— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS)

Po podatkih sledilnika covid-19 je bilo devet okužb potrjenih v Ljubljani, tri v Celju, dve v Vipavi in Staršah, po ena okužba pa v Ribnici, Grosuplju, Kamniku, Litiji, na Igu, Prevaljah, v Šentjurju, Brezovici, Hočah – Slivnici, Metliki, Miklavžu na Dravskem polju, v Sežani, Zrečah in na Ravnah na Koroškem ter pri tujem državljanu. Zanimivo je, da je največ, 13 okužb, bilo potrjenih v starostni skupini med 15 in 24 let in sedem v starostni skupini od 25 do 34 let, torej dve tretjini vseh

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili kar 130 na novo okuženih. 686 jih je aktivno obolelih, 8 pacientov pa je v intenzivni negi. Do danes je na Hrvaškem umrlo 158 ljudi. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah opravili le 1604 testov, doslej so jih skupaj na Hrvaškem opravili 132292. Zanimivo je povprečna starost okuženih le 34 let. Včeraj so na Hrvaškem ugotovili 91 okuženih.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih naraslo na 194, kar je v zadnjem obdobju res visok porast. Trenutno okuženih pa (naj bi bilo) imajo 1.447 ljudi. Skupno okuženih imajo v Avstriji 22.380 oseb. Po deželah (Dunaj je tudi dežela) je prav v glavnem mestu Avstrije največ okuženih.

Pa še to! Vsi državljani držav iz Balkana (razen Slovenije in Hrvaške) bodo morajo v 14 dnevno karanteno, če ne bodo imeli veljavnega testa, da niso okuženi (ta ne sme biti starejši od 72 ur)..…več o tem: https://wordpress.com/block-editor/post/ljnovice.si/10996

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN