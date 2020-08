V Sloveniji kar 37 okuženih, na Hrvaškem 208 in v Avstriji pa, kar 282

Ljubljana, 14. avgusta – V Sloveniji so v četrtek, 13. avgusta, ob 937 testiranjih potrdili sedeimntrideset (37) okuženih oseb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je 18 oseb, tri osebe s covidom-19 potrebujejo intenzivno zdravljenje. Iz bolnišnice so odpustili štiri ljudi.

Zaradi covida-19 ni umrl niče, doslej skupaj 157. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo odpustili pet bolnikov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 13. 8. 2020 (00:00-24:00):

– Št. testiranj: 937

– Št. pozitivnih: 37

– Št. hospitaliziranih: 18

– Št. oseb na intenzivni negi: 3

– Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 4

– Število umrlih: 0

Kot so danes sporočili s hrastniške občine, je bilo skupaj z novim koronavirusom okuženih 50 stanovalcev in 11 zaposlenih. Doslej je umrlo devet stanovalcev tamkajšnjega doma za starejše občane, ki so imeli covid-19 in seveda tudi druge pridružene bolezni. Od izbruha okužbe 10. julija do danes je v domu ozdravelo šest zaposlenih in 13 stanovalcev, ki so bili okuženi z novim koronavirusom.

Vse kaže, da se v Sloveniji sistem podira, saj so številke okuženih vse višje. Koliko je vnesenih okužb je iz drugih držav, ne poročata ne NIJZ in ne vlada.

Pri južnih in severnih sosedih

Hrvaška: V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili kar 208 na novo okuženih. 911 jih je aktivno obolelih, 10 pacientov pa je v intenzivni negi. Do danes je na Hrvaškem umrlo 163 ljudi včeraj dva. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah opravili le 1249 testov, doslej so jih skupaj opravili 134642. Ob tem velja dodati, da so v »varni« Hrvaški zabeležili v minulih 24 urah največji porast okuženih doslej. A je za Slovenijo Hrvaška še vedno varna država. No, če smo točni za tiste, ki o tem odločajo.

Avstrija: Število novih okužb s koronavirusom v Avstriji je pokazalo, da je pri naših severnih sosedih v zadnjih 24 urah število okuženih poskočilo na kar 282. Trenutno okuženih imajo skupaj okuženi 1652 oseb. Skupno okuženih imajo v Avstriji 22.833 oseb od tega se jih nahaja na zdravljenju 91 oseb na intenzivnem zdravljenju pa jih imajo 19 oseb. Po deželah (Dunaj je tudi dežela) je prav v glavnem mestu Avstrije največ okuženih.

Pa še to! Vsi državljani držav iz Balkana (razen Slovenije in Hrvaške) bodo morajo v 14 dnevno karanteno, če ne bodo imeli veljavnega testa, da niso okuženi (ta ne sme biti starejši od 72 ur)..…več o tem: https://wordpress.com/block-editor/post/ljnovice.si/10996

Obvezno za slovenske državljane še to, da se na teh povezavah lahko sproti seznanjajo s stanjem ter z navodili in napotki povezano s virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 – Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ… ter navodili in odredbami Vlade RS… https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/ ter COVID – 19 Sledilnik …https://covid-19.sledilnik.org/… (Projekt zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19 v Sloveniji.)

Podatki po svetu…. https://www.worldometers.info/coronavirus/ Objavo pripravil: J. Temlin/Foto: arhiv LN